Tolminator prepričuje s pravimi metal vrednotami.

Kot smo že poročali, v Tolminu poteka prva izdaja novega metal festivala Tolminator, ki ga ustvarja tandem Črt Batagelj in Matej Ahlin, poznana kot Dirty Skunks, kjer so tretji dan nastopili Finci Insomnium, Britanci Phil Campbell & The Bastard Sons, norveški black metal pionirji Ancient in španski thrash veseljaki Crisix.

V Tolminu, kjer med 25. in 29. julijem poteka novonastali festival Tolminator, ki, kot pravita organizatorja Črt in Matej, "s pravimi metal vrednotami nadaljuje tradicijo lokacije", ki jo je že desetletja nazaj ustoličil legendarni Metalcamp, prvi in največji tovrstni dogodek na domačih tleh, hkrati pa je to pomembno za lokalno in mednarodno metal sceno.

icon-expand Pevec Zel iz norveških black metal prvakov Ancient je kanaliziral "metal Kristusa". FOTO: Miro Majcen

"Tolminator je sproščen in domačen festival, ki temelji na malce drugačnih vrednotah, kot se je to dogajalo v preteklih letih. Dosti ljudem se je tožilo po dobrem starem Metalcampu. To je to, vrnitev na začetek, v manjšem obsegu," sta povedala vidno zadovoljna organizatorja. Občinstvo, ki je sicer omejeno na pet tisoč, ob idiličnem Sotočju se ob dogajanju na odru srednje velikosti in obstranskih aktivnostih dejansko počuti kot doma, vzdušje pa je neverjetno pozitivno, poletno ležerno in hkrati glasbeno naravnano, kar je tudi osrednji namen festivala.

icon-expand Phil Campbell je več kot 30 let igral kitaro v Mötörhead. FOTO: Miro Majcen

Zanimivo je, da je že na prvi ediciji festivala okoli 70 odstotkov tujcev, po Batageljevem mnenju tudi zato, ker so imeli dobro promocijo v tujini. "Imamo precej dobre agente za promocijo v Nemčiji, ki so dobro opravili svoje delo. Tako so Nemci bolj zagrabili od Slovencev, kot tudi Španci in Italijani," nam je povedal in pritrdil, da festival prav z butičnostjo ne deluje prenasičeno, obiskovalec pa pridobi na sami kakovosti izkušnje.

icon-expand Vokalist zasedbe Phil Campbell & The Bastard Sons je Joel Peters. FOTO: Miro Majcen

"Dreade imam že 17 let, včasih so bili še daljši. Lase sem imel do riti, a sem jih potem spremenil v dreadlockse. Prvič sem v Tolminu igral pred sedmimi leti in lani, a vedno na manjšem odru. Na Malti ni prevelike metal scene, čeprav so bendi dobro zastopani. Na Malti sicer delam na pošti. Poznam Črta in Mateja, bila sta velikokrat na Malti, zato sta me povabila na Tolminator. Vse je lepo priročno, ker gre za manjši obseg, odnosi pa so bolj srčni in iskreni. Zadovoljen sem, kako poskrbijo za nas, izvajalce, čudovito je tukaj," je povedal bobnar Dino iz stoner doom zasedbe Hemplifier z italijanske Malte, ki se ponaša z rasta pričesko oz. "dreadlocksi", ki so mu segali do tal, dolžine približno 1,6 metra.

icon-expand Katalonski thrash veseljaki Crisix so navdušili z udarno razigranostjo. FOTO: Miro Majcen

A že ob samem začetku letošnjega prvega Tolminatorja se je morala organizatorsko-tehnična ekipa soočiti z nekaj močnimi neurji, za obiskovalce pa so poskrbeli tako, da so jih zaradi nevarnosti padanja dreves pospremili na varno pod streho v poseben objekt, kjer so lahko vedrili pred neurji in počakali, da je bila nevarnost mimo. V torek, 25. julija, so bili glavni ameriški grindcore death metalci Dying Fetus, britanski grindcore black metalci Anaal Nathrakh in latino grindcore metalci Brujeira.

icon-expand Insomnium so finski melodični death metalci, ki so sklenili četrtkov večer na Tolminatorju. FOTO: Miro Majcen

Sreda je postregla z domačimi deathcore prvaki Within Destruction, Nemci Kanonenfieber, finskimi black folk metalci Finntroll ter norveškimi black metalci 1349. Tretji večer je s svojo pozitivno energijo in nalezljivim thrash metalskim veseljačenjem povsem na glavo obrnila katalonska druščina Crisix, ki je povzročila pravo navdušenje z "mosh pitom" pod odrom, v katerem je bilo celo dekle na vozičku, kitarist zasedbe pa je prav tako naredil nekaj krogov med občinstvom, saj ga je nekdo poveznil na glavo. Svoje korenine so pokazali tudi z nekaj priredbami (Metallica, Pantera, Anthrax), a bolj v imenu žura, sicer pa svoje vrhunsko "thrashiranje" in smisel za humor kažejo tudi s pesmimi in videospoti, kot je Macarena Mosh.

icon-expand Dino z Malte, ki ima vsaj 1,6 metra dolge dreadlockse, je reden obiskovalec Tolmina, na prvem Tolminatorju pa je igral z zasedbo Hemplifier. FOTO: Miro Majcen

Ancient, norveški black metalci, ki obstajajo že več kot 30 let, so vnesli nekoliko temačnejši duh, pevec Zel pa je deloval kot mešanica Kristusa – z naglavno krono vred – in kakega Kinga Diamonda, poznanega iz danske zasede Mercyful Fate. Po njihovi impresivni in zvočno brutalni črni maši pa sta sledili še največji imeni sredinega večera, britanska zasedba Phil Campbell & The Bastard Sons, ki jo vodi kitarist nekdanje zasedbe Motorhead, v zasedbi pa ima svoje tri sinove Todda, Dana in Tylea ter vokalista Joela Petersa. Zasedba poleg svojih pesmi seveda igra tudi velike favorite, kot sta Ace of Spades in Born to Raise Hell, kar vedno naleti na navdušen odziv zapriseženih metalcev, v žilah katerih se pretaka tudi rokerska kri. Za lep zaključek večera in potrebno dramatičnost pa je poskrbela finska melodična death metal zasedba Insomnium, ki je nastopila ob polnočni uri.

icon-expand Organizatorja Matej Ahlin in Črt Batagelj sta prepričana, da se s pravimi vrednotami nadaljuje tradicija lokacije, ki je pomembna za lokalno in mednarodno metal sceno. FOTO: Miro Majcen

Petkov, zadnji koncertni dan Tolminatorja bo zaključila legendarna nemška thrash metal zasedba Sodom, ki je v naših krajih ni bilo že lep čas, pred njimi pa bodo nastopili še Aura Noir, Bolzer, Holy Moses, Guineapig in na manjšem odru domačini Eruption. Prva izdaja festivala pa se bo uradno zaključila v soboto opoldan.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Da pa je Tolminator usmerjen v čim svetlejšo prihodnost, priča objava imen, ki bodo Tolmin obiskala prihodnje leto, ko bo druga izdaja, saj so že pričeli s predprodajo vstopnic za leto 2024, ko bo festival potekal med 24. in 28. julijem 2024. Med napovedanimi skupinami so tako že Primordial, Suffocation, Tankard, Destroyer 666, Harakiri for the Sky, Sinister, Necrot, Dark Insanity, Gutalax in druge.