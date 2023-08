Tolminski jazzerji navdušili na 29. Nišville International Jazz Festivalu

Letošnjo izvedbo je obiskalo skoraj 200.000 obiskovalcev, ki so uživali v glasbenih poslasticah več kot 900 izvajalcev z vsega sveta. Čeprav je festival prvenstveno namenjen ljubiteljem jazza, pa so poslušalci lahko uživali v žanrsko raznoliki glasbi. Midnight Jazz Stage, Hip Hop Stage in Balkan Brass Stage so samo nekateri od skupno 16 odrov festivala, največ zanimanja pa je pričakovano požel glavni Earth/Sky oder, ki je gostil najimenitnejša imena festivala.

Tolminski jazzerji so na oder stopili tik za energičnimi Asian Dub Foundation in že dodobra razgreto publiko navdušili s programom We Will Rock You!. Jazzovskemu glasbenemu spektaklu, posvečenemu legendarni skupini Queen, sta piko na i dodala izvrstna vokalista Tanja Srednik in Jaša Šaban, večtisočglava množica poslušalcev pa je s svojim petjem in energijo pomagala pričarati edinstveno, po besedah organizatorjev festivala 'čarobno' atmosfero.