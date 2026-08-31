Tom Hardy presenetil z izdajo rap albuma

Tom Hardy je pod psevdonimom Frankie Pulitzer izdal rap album Czarface Meets Frankie Pulitzer, ki ga je posnel z ameriškim hip hop dvojcem 7L & Esotericom in Inspectah Deckom skupine Wu-Tang Clan. Kmalu po tem, ko je plošča prišla na tržišče, so se na družbenih omrežjih oglasili igralčevi presenečeni oboževalci.
"Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj izrekel stavek, da sta Tom Hardy in Inspectah Deck izdala skupni album," je na X zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Tom Hardy je resno mislil, ko je dejal, da metodično igranje zanj ni dovolj." Tretji je sarkastično zapisal: "Res je, da je David Bowie umrl, a še vedno imamo Toma Hardyja." Četrti pa pripomnil: "Človek je predstavil svojo skrivno rap plat." Peti se je strinjal, da bodo igralčeve reference, ki so naštete na eni od spletnih strani, odslej še bolj nenavadne.
Med teksti besedil so omenjeni junaki Marvelovih filmov in liki iz del Stephena Kinga ter Shakespearja. Kljub temu, da so bili številni oboževalci 48-letnega igralca presenečeni nad tem, da se je zvezdnik podal tudi v glasbene vode, pa je zvezdnik o svoji ljubezni do rapa že večkrat javno spregovoril. Pred časom je razkril, da je začel rapati že v najstniških letih, ko je bil star 14 ali 15. "Ker sem bil doma v prijetni soseski srednjega razreda, nisem mogel uspeti, čeprav sem bil zelo dober. Posnel sem veliko materiala, a ni nikoli nič izšlo," je dejal leta 2011 za BBC.
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