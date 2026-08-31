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Glasba

Tom Hardy presenetil z izdajo rap albuma

London, 31. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tom Hardy

Oboževalec igralca Toma Hardyja, ki je znan po franšizi Venom in serijah Mafijske družine ter Birminghamske tolpe, je presenetil oboževalce z rap albumom, ki ga je izdal v sodelovanju s skupino Czarface. Na plošči se pojavijo tudi druga znana imena s sveta rap glasbe, med njimi Busta Rhymes in Method Man.

Tom Hardy je pod psevdonimom Frankie Pulitzer izdal rap album Czarface Meets Frankie Pulitzer, ki ga je posnel z ameriškim hip hop dvojcem 7L & Esotericom in Inspectah Deckom skupine Wu-Tang Clan. Kmalu po tem, ko je plošča prišla na tržišče, so se na družbenih omrežjih oglasili igralčevi presenečeni oboževalci.

Tom Hardy je izdal rap album.
Tom Hardy je izdal rap album.
FOTO: Profimedia

"Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj izrekel stavek, da sta Tom Hardy in Inspectah Deck izdala skupni album," je na X zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Tom Hardy je resno mislil, ko je dejal, da metodično igranje zanj ni dovolj." Tretji je sarkastično zapisal: "Res je, da je David Bowie umrl, a še vedno imamo Toma Hardyja." Četrti pa pripomnil: "Človek je predstavil svojo skrivno rap plat." Peti se je strinjal, da bodo igralčeve reference, ki so naštete na eni od spletnih strani, odslej še bolj nenavadne.

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Med teksti besedil so omenjeni junaki Marvelovih filmov in liki iz del Stephena Kinga ter Shakespearja. Kljub temu, da so bili številni oboževalci 48-letnega igralca presenečeni nad tem, da se je zvezdnik podal tudi v glasbene vode, pa je zvezdnik o svoji ljubezni do rapa že večkrat javno spregovoril. Pred časom je razkril, da je začel rapati že v najstniških letih, ko je bil star 14 ali 15. "Ker sem bil doma v prijetni soseski srednjega razreda, nisem mogel uspeti, čeprav sem bil zelo dober. Posnel sem veliko materiala, a ni nikoli nič izšlo," je dejal leta 2011 za BBC.

Razlagalnik

Wu-Tang Clan je vplivna ameriška hip hop skupina, ustanovljena v začetku 90. let v New Yorku. Znani so po svojem edinstvenem slogu, ki združuje elemente borilnih veščin, filozofije in uličnega življenja. Skupina je pomembno vplivala na razvoj vzhodnoobalne hip hop glasbe in je znana po tem, da so njeni člani pogosto ustvarjali tudi uspešne samostojne kariere.

Metodično igranje (ang. method acting) je tehnika, pri kateri igralec poskuša doseči popolno čustveno identifikacijo s svojim likom. To pogosto vključuje življenje v koži lika tudi zunaj snemalnega seta, spreminjanje osebnostnih navad ali celo fizične transformacije, da bi bila upodobitev čim bolj pristna in verodostojna.

David Bowie je bil legendarni britanski glasbenik, pevec, tekstopisec in igralec, ki je veljal za enega najbolj inovativnih umetnikov 20. stoletja. Znan je bil po svoji sposobnosti nenehnega spreminjanja glasbenih slogov in vizualnih podob, s čimer je močno vplival na pop kulturo, modo in glasbeno industrijo več desetletij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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