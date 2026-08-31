Tom Hardy presenetil z izdajo rap albuma

Tom Hardy je pod psevdonimom Frankie Pulitzer izdal rap album Czarface Meets Frankie Pulitzer, ki ga je posnel z ameriškim hip hop dvojcem 7L & Esotericom in Inspectah Deckom skupine Wu-Tang Clan. Kmalu po tem, ko je plošča prišla na tržišče, so se na družbenih omrežjih oglasili igralčevi presenečeni oboževalci.

Tom Hardy je izdal rap album. FOTO: Profimedia

"Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj izrekel stavek, da sta Tom Hardy in Inspectah Deck izdala skupni album," je na X zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Tom Hardy je resno mislil, ko je dejal, da metodično igranje zanj ni dovolj." Tretji je sarkastično zapisal: "Res je, da je David Bowie umrl, a še vedno imamo Toma Hardyja." Četrti pa pripomnil: "Človek je predstavil svojo skrivno rap plat." Peti se je strinjal, da bodo igralčeve reference, ki so naštete na eni od spletnih strani, odslej še bolj nenavadne.

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Med teksti besedil so omenjeni junaki Marvelovih filmov in liki iz del Stephena Kinga ter Shakespearja. Kljub temu, da so bili številni oboževalci 48-letnega igralca presenečeni nad tem, da se je zvezdnik podal tudi v glasbene vode, pa je zvezdnik o svoji ljubezni do rapa že večkrat javno spregovoril. Pred časom je razkril, da je začel rapati že v najstniških letih, ko je bil star 14 ali 15. "Ker sem bil doma v prijetni soseski srednjega razreda, nisem mogel uspeti, čeprav sem bil zelo dober. Posnel sem veliko materiala, a ni nikoli nič izšlo," je dejal leta 2011 za BBC.