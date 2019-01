Tom Jones prihaja v Slovenijo

"Za nas je izjemna čast, da bo ta legendarni glasbenik prvič nastopil v Sloveniji. Njegovi koncerti so doživetje, ki ga težko opišemo z besedami, zato v Stožicah pričakujemo pravi spektakel," je o dogodku dejal organizator koncerta in direktor Star produkcijeAlen Ključe.

Tom Jonesje v svoji karieri izdal 41 studijskih albumov. Pohvali se lahko tudi z 20 video albumi ter 16 kompilacijami. Glasbene kritike so, tako s produkcijo kot izvedbo, posebej navdušili njegovi zadnji trije albumi:Long Lost Suitcase (2015), Spirit in The Room (2012) in Praise & Blame (2010).

Med njegovimi največjimi uspešnicami so skladbe It's Not Unusual, Kiss, Delilah, Green, Green Grass Of Home terI'll Never Fall In Love Again, njegov album Reloadiz leta 1999, na katerem sta skladbi Sex Bomb in Mama Told Me Not to Come, pa velja za najbolje prodajani album v pevčevi karieri.

Tom Jones velja tudi za eno redkih glasbenih zvezd, ki še vedno uspešno organizira turneje in polni dvorane po svetu, nad njegovimi uspešnicami pa se navdušujejo vse generacije.

V karieri je pevec prejel številne nagrade, med njimi tudi brita za prispevek glasbi, nagrado Silver Clef za življenjsko delo, nagrado hitmaker ter nagrado music industry trust award, zaradi prispevka k umetnosti in promocije Združenega kraljestva po svetu pa mu je kraljica Elizabeta II.podelila viteški naziv.