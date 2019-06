Tom Jones: Prvič v Sloveniji, a je obljubil, da se bo vrnil

Da je predvsem izvajalec, saj najraje poje priredbe, je znano že večino njegove kariere, zagotovo pa je poudarek pri njem predvsem na markantnem in izredno močnem soul glasu, ki mu, roko na srce, pri skoraj osemdesetih, služi izredno dobro. Koncert je začel s pesmijo Johna Leeja Hookerja Burning Hell, nadaljeval s tradicionalno Run On ter Mama Told Me Not to Come Randyja Newmana .

Kmalu je prišel do Sex Bomb, njegove največje uspešnice iz novega tisočletja, čeprav je po svoje skoraj ironično, da 79-letnik poje namigujoče pesmice. A v primeru Jonesa morda lahko naredimo izjemo, sploh na njegov "pedigre", saj poznamo tabloidne zgodbe, da naj bi v najboljših letih spal z 250 ženskami letno, četudi ga je doma zvesto čakala žena. Za svoj 59-letni zakon z ženo Lindo je sicer pred leti, ko jo je za vedno izgubil, dejal, da je bila ona "najbolj pomembna stvar v njegovem življenju".

Zapel je še pesmi velikanov, kot so Little Willie John, Jerry Lee Lewis, Solomon Burke, ni pozabil na svoje velike hite, kot soDelilah, Green, Green Grass of Home, What's New Pussycat?inIt's Not Unusual. Izstopali sta melanholična Tower of Song Leonarda Cohena in mogočna Soul of a ManBlind Willieja Johnsona. Pokazal je, da lahko Newmanova You Can Leave Your Hat On, pesem, ki jo je po zaslugi filma Devet tednov in polv popularno kulturo 80. let zacementiral Joe Cocker, v njegovi izvedbi, s primerno nazornimi animacijami v ozadju, zveni še bolj seksi. Njegovih 79 let gor ali dol.