Tom Morello na novem albumu združil moči s Springsteenom in Vedderjem

Po tem, ko bi se Morello moral napotiti na turnejo s skupino Rage Against The Machine, je zaradi epidemoloških razmer moral sanje o koncertiranju opustiti in zato je kitaro v kot postavil za cele štiri mesece. Po težavah zaradi depresije in tesnobe je znova glasbeno zaživel ob ustvarjanju novega albuma, na katerem sta sodelovala tudi Springsteen in Vedder.

Newyorški glasbenik Tom Morello je zaradi pandemije kitaro postavil v kot, saj je bila v lanskem letu odpovedana turneja njegove skupine Rage Against The Machine. ''Boril sem se s strahom, depresijo in anksioznostjo, kot marsikdo v tem času in hkrati čutil potrebo, da znova raziščem, kdo sploh sem, saj v tistem času nisem mogel biti samo glasbenik,'' je v nedavnem intervjuju priznal 57-letnik. Stanje, v katerem se je znašel, je opisal kot neke vrste eksistencialno krizo.

icon-expand Tom Morello s Springsteenom leta 2015. FOTO: Profimedia

Te dni pa je po dolgih temačnih mesecih, ki jih je pustil za seboj, izdal album, ki ga je poimenoval The Atlas Underground Fire. Glasbeno ustvarjanje in delo na studijskem izdelku mu je omogočilo, da znova dobi prave občutke. K sodelovanju je povabil dolgoletne prijatelje. Pridružila sta se mu Bruce Springsteen in Eddie Vedder, kar mu je dalo novega vetra v jadra. ''Ta plošča je bila kot rešilna bilka za moje življenje, pa tudi antidepresiv ob kreativnem udejstvovanju. Bila je pot do tega, da ostanem pri zdravi pameti,'' je dejal Morello. Z vsemi od sodelujočih glasbenikov je namreč ostajal v stikih na daljavo in si tako krajšal čas. Čeprav ima doma snemalni studio, ga sam brez pomoči ni znal uporabljati, zato si je idejo sposodil pri Kanyeju Westu: "Prebral sem Westov citat, kjer je povedal, da je svoje vokale posnel s pomočjo aplikacije na svoj telefon. Tako sem tudi sam pričel snemati kitarske rife na telefon in jih kasneje prek e-pošte pošiljati drugim izvajalcem in producentom ter tonskim mojstrom po svetu."

icon-expand Tom Morello je deloval v zasedbah Rage Against the Machine in Audioslave. FOTO: Profimedia