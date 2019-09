Tom Odell: S poezijo sem bil kot najstnik skorajda zasvojen

Angleški kantavtor Tom Odell je zgodnji milenijec, ki je odraščal z napredno tehnologijo in s spletom. Skozi celotno glasbeno kariero pa je spoznal, da se ljudje le redko izklopijo iz digitalnega sveta, zato spodbuja vse, da se s pomočjo poezije povežejo s prijatelji in sami s sabo.

Glasbenik Tom Odell je prepričan, da ljudi med drugim zbližuje tudi poezija. Že od majhnih nog je ljubitelj pesnjenja in že 15 let uspešno kraljuje na sceni s svojimi umirjenimi baladami. "V glasbo sem se zaljubil že pri 12 letih, pri 14 pa sem začel pisati besedila. Všeč mi je bilo, ker sem lahko svoje občutke 'zlil' na papir in tako z besedami in pesmimi ustvaril zgodbo. S poezijo sem bil skorajda zasvojen in tako je bilo večino časa v mojih najstniških letih," je povedal Tom za 24ur.com.

Tom Odell na začetku letošnjega leta v Cvetličarni. FOTO: Miro Majcen

Letos so mladega ustvarjalca povabili k mednarodnemu projektu Plačaj z verzom in kot ambasador se zelo dobro počuti:"Všeč mi je spodbujati ljudi, da se odklopijo od družbenih omrežij in vzamejo v roke pisala in tako ustvarijo novo poezijo."Ob mednarodnem dnevu kave, ki je 1. oktobra, bo glasbenik znova ambasador, tokrat pri pobudi Srečaj se z verzom, ko bodo lahko ljubitelji kave v več kot 40 državah po vsem svetu v izbranih kavarnah plačali skodelico kave ali čaja z verzom. Tako bo tudi v Sloveniji v izbranih 18 slovenskih lokalih, v eni od njih bo utrip srečevanj ob kavi beležil tudi pisatelj Feri Lainšček. 28-letni glasbenik je za naš portal povedal, da si tudi sam, čeprav je odraščal skupaj z digitalnim svetom, rad vzame čas zase: "Kot najstnik sem imel s seboj vedno beležko in vanjo vpisoval misli, ki so mi polnile glavo. V sodobnem času, ko nas obdajajo računalniki, telefoni in televizija, je še bolj pomembno, da najdemo čas zase in razmišljamo o svojih notranjih občutkih."

Glasbenik pravi, da se je v glasbo zaljubil že pri 12 letih. FOTO: Miro Majcen