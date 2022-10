Tom Odell v Zagrebu: Dolgo sem imel občutek, da nisem dovolj dober

Tom Odell in njegov zvesti spremljevalec klavir ter približno dva tisoč glava množica, ki mirno stoji in posluša. V zagrebški Tvornici kulture se je v soboto zvečer koncert britanskega glasbenika začel skoraj v popolni tišini. Slišati je bilo le Toma, ki otožno prepeva Give A F*** . Mirna uvodna melodija se je počasi prelevila v naslovni single Numb iz albuma Monsters , ki je izšel lani. Na odru se je nato Tomu pridružil njegov band, ki je vzdušje nekoliko dvignil, k čemer je še posebej pripomogla naslednja pesem na seznamu – Can't Pretend .

Kljub temu da je Tom po svojem glasbenem prvencu izdal še tri albume, so na koncertu pesmi, ki najbolj 'vžgejo', še vedno tiste iz prvega in najbolj prepoznavnega albuma Long Way Down. Tam se nahaja tudi Another Love, večna uspešnica, ki ji ne more pobegniti. Morda je prav to težka stran njegove glasbene kariera, da je pri 21 letih napisal hit, ki ga nikoli zares ni presegel. A to zgolj v komercialnem smislu, saj so njegove kasnejše pesmi, še posebej iz albuma Jubilee Road, veliko bolj dovršene, zrelejše in hitro osvojijo vsakogar z nekoliko nežnejšo dušo in manj mainstream naklonjenosti.

Zagrebško občinstvo mu je to priložnost dalo, saj je poznalo tako nove kot stare pesmi. Nad tem je bil navdušen tudi Tom, ki na obrazu ni skrival nasmeška, ko je po nekaj starejših uspešnic (Sparrow, priredba True Colors, Heal) odpel nedavno izdano pesem Best Day of My Life, ki so jo obiskovalci prepevali skupaj z njim. Gre za singel, ki napoveduje prihod istoimenskega albuma, ki izide 28. oktobra, zanj pa je 32-letni pevec dejal, da gre za izdelek, ki ga je po dolgem času pripeljal na mesto, kjer dela umetnost, ki si jo resnično želi ustvarjati. Dolgo časa se je namreč preveč obremenjeval s tem, kaj si o njem mislijo drug in imel občutek, da nikoli ni dovolj dober. Pravi, da mu je sedaj končno vseeno. Ustvaril je album, pri katerem je uporabil zgolj svoj glas in klavir ter s svojimi besedami in instrumentom "kopal globlje kot kadar koli prej".