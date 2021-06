Tony Bennett bo po razkritju bolezni znova nastopil z Lady Gaga

Tony Bennett se bo na odru televizije MTV pojavil že v petek. ''Bodite priča novemu poglavju v Unplugged (akustični, op. a.) zgodovini, ko bosta oder prvič zavzela Tony Bennett in Lady Gaga in predstavila čisto nove priredbe jazzovskih standardov, zgodilo pa se bo tudi nekaj presenečenj, ki jih oboževalci ne želite zamuditi,'' se je glasila napoved na strani, ki je v prodajo poslala tudi vstopnice, ki gredo za med.

Tony Bennett in Lady Gaga sta v preteklosti že sodelovala.

Koncert, ki se bo zgodil 2. julija, pa ima tudi svoja pravila. Vse občinstvo mora biti cepljeno in imeti o tem tudi dokazilo ali pa s seboj prinesti negativni test na covid, ki mora biti opravljen zjutraj na dan koncerta. Tako bodo zaščitne maske zgolj opcijske. Dogodek se bo odvil na zaenkrat še nerazkriti lokaciji v New Yorku, kdaj bo na sporedu pa še ni znano.

94-letniku je bila Alzheimerjeva bolezen diagnosticirana leta 2016, vendar znakov ni kazal vse do leta 2018. Čeprav je bolezen vplivala na njegovo zasebno življenje, pa je pevec še vedno sposoben nastopati. ''Ko poje, je tisti dobri stari Tony,'' je priznala njegova 54-letna žena Susan in iskreno povedala, da upa, da se njegovo stanje v kratkem ne poslabša in da se bo poslovil, ko bo čas, na najlažji možni način – v spanju.