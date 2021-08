Tony Bennett odpovedal turnejo in se poslovil z odrskih desk

Tonny Bennet, ki so mu leta 2016 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, je v začetku meseca nastopil skupaj z Lady Gaga na posebnem koncertu v newyorški koncertni dvorani Radio City Music Hall, s katerim je obeležil svoj rojstni dan, to pa je bil, kot kaže, njegov zadnji nastop. V načrtu je imel še kratko jesensko turnejo, v sklopu katere bi imel šest koncertov, a jo je moral po nasvetu zdravnika odpovedati.

Novico je potrdil Tonyjev sin in dolgoletni menedžer, ki je za Variety povedal, da je na prvem mestu očetovo zdravje, zato je moral sprejeti težko odločitev in prenehati z nastopanjem. Pojasnil je, da sicer njegov glas ostaja močan, a zaradi pritiska, ki ga terja turneja, postane utrujen: "Koncerti so trenutno preveč zanj. Ne želimo, da na primer pade na odru ali kaj podobnega. Ne skrbijo nas njegove pevske sposobnosti. Zaskrbljeni smo s fizičnega vidika, zaradi človeške narave. Tony ima 95 let."