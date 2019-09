Iz Ljubljanskih Križank so v četrtek odmevale pesmi, kot so Kad žena zavoli, Umirem sto puta dnevno in Čovjek od leda. V sklopu turneje Samo ljubezen je našo prestolnico obiskal glasbenik, ki ga imamo Slovenci še kako radi, Tony Cetinski. Na odru so se mu pridružili tudi Nina Badrić, Ivan Zak in vzhajajoča zvezda Jure Brkljača.