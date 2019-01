Tony Cetinski predstavlja čudovito balado

Pod skladbo Čekam te se kot avtor glasbe in besedila podpisujeAmil Lojo, medtem ko sta aranžma in produkcija delo Elvisa Stanića. Pesem je dobila tudi atraktiven videospot, ki so ga posneli med lanskoletnim spektakularnim koncertom v Opatiji, kjer je gostoval eden od najboljših in največkrat nagrajenih kitaristov Elvis Stanić. "Live spot za pesem 'Čekam te' je izpadel krasno in čarobno, ravno tako kot koncert na Ljetnoj pozornici v Opatiji. V veliko čast mi je delati z vrhunskimi ljudmi in glasbeniki, kot so moji sodelavci. Zelo se zahvaljujem Elvisu Staniću, ki je poskrbel za produkcijo in aranžma dveh pesmi na aktualnem albumu 'Kao u snu', ravno tako pa je tudi z užitkom zaigral z nami," je povedal Tony.