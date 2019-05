Bieber in Sheeran se v videospotu norčujeta iz zvezdništva

28-letniEd Sheeran na začetku videospota za pesem I Don't Care sedi v smokingu na razkošni večerji, a se kmalu razkrije, da sedi zgolj pred zelenim platnom, nato pa se pojavi v kostumu pande ob starejši gospe in v kopalnem plašču.

Nato ga skupaj s 25-letnim Justinom Bieberjem, ki je v kratkih hlačah in razkazuje svoje tetovaže, vidimo, kako se sproščata ob bazenu. Ne manjka niti animiranih prizorov, kako Ed leti v kostumu pande skozi vesolje, Justin pa leti na leteči preprogi in podobno. Justin kot koruzni storž, sladoled ali medved? Ed kot baletka, roza povodni konj, kavboj? Vse to in še več.

Zvezdnika sta tako v prijetno poskočno pesmico "zapakirala" vse, kar ju moti v zvezdniškem življenju in se na neškodljiv način iz vsega malce ponorčevala. Oglejte si videospot!