Beatbox in tango morda nista tandem, ki smo ga sicer vajeni na glasbenih odrih, pa vendar gresta še kako skupaj. To dokazuje skupina Tori Tango, ki je obiskovalcem v Cankarjevem domu priskrbela miselni pobeg v Argentino, deželo vina in tanga. Skupina, ki se lahko pohvali s prvim slovenskim avtorskim tangom, je predstavila drugi album, s pomenljivim naslovom.