Torul: Svetloba na koncu tunela je lahko tudi drveč vlak

Torulsson: Vsekakor je vplivov veliko, meni je težko naštevati, ker naknadno vedno ugotovim, da je premalo napisano ali v napačnem vrstnem redu in se bom naštevanju tokrat za spremembo ognil. Gre pa za širok nabor absorbirane muzike skozi preteklost in sedanjost in to posledično osvobaja. Tako za zdaj neke zdolgočasenosti ni na obzorju – vprašanje je le, kam bomo šli naprej; vsaka plošča mora biti v nekih okvirjih precej drugačna od prejšnje. Vsaj nam se mora tako zdeti. Mora pa vsaka pesem imeti neko svojo identiteto, svoj zvok.

Torulsson: Vsak glasbenik in producent, ki dela dandanes elektronsko glasbo mora nujno posodabljati svoj nabor orodij, tudi menjati, predvsem pa se neprestano učiti, raziskovati – to odpira možnosti, draži čute in domišljijo. Nove stvari nastajajo iz zelo odprtega pristopa, ne iz "templateov". Navdih je lahko posamičen zvok, fraza, besedna zveza, počutje, film, serija, dogodek v naravi, nek moment…ni pravil, to lahko tako rečem. Dolgčas torej nikoli ni…hm, jedro, formula ne obstaja! Sam imam rad čimbolj "prazno glavo" v obdobju ustvarjanja – šele tako te lahko "potegne noter". Tišina dela včasih čudeže. Mislim, da mnogi glasbeniki preveč igrajo svoje inštrumente – vem, da je to na meji "bluzenja", ampak recimo primer: včasih ni dovolj (ali celo sploh potrebno!), da znaš vrhunsko igrati inštrument, vse lestvice in akorde…najbolj pomembno je, če narediš nekaj prepoznavnega, drugačnega iz svojega zvoka…je pa res, da seveda ne razmišljajo vsi tako. Nemogoče je v glasbi postavljati pravila in prav je tako. To je le moj vidik.

Torulsson: Svoj vokalni izraz gojim že dolgo – vendar sem ga nekako omejil na pisanje glasbe, svoj glas ponavadi posnamem zgolj za demo, za predstavitev drugim vokalistom; no, sčasoma sem ugotovil, da v določenih formah moj glas deluje morda primernejše, bolj neposredno, in zato sem se ob dobri podpori v bendu in kolegih odločil, da je čas, da zapojem. Prav tako to potrebujem. Mislim, no, želim si, da bi se v tej smeri še kaj razvilo naprej.

Je bil to zgolj eksperiment, bo še kakšen komad v slovenščini, ali svojo glasbo slišite predvsem v angleščini?

Torulsson:Upam! Kot rečeno, sam sem odprt do tega in je vse stvar konteksta. To besedilo ni nastalo namenoma in na silo, lepo se je zlilo skupaj, spontano. Tudi nekateri mojstri jezika so pohvalili tekst, saj naj bi imel nekoliko neobičajne rime in izbor besednih zvez. To me je razveselilo, saj nisem kalkuliral, le napisal, šlo je gladko. Kar se tiče jezika, najprej v bistvu slišim glas in melodijo, zloge, šele potem se prikradejo besede. Pri nas ne nastaja glasba na besedilo, ampak po navadi v obratnem vrstnem redu.

Zakaj Hikikomori, kar je izraz za sodobne japonske izobčence iz družbe, saj je dejstvo, da ste zdaj bolj optimistični, svetli, pozitivni kot na prejšnjih izdelkih?

Torulsson:… prostovoljne izobčence. Hm, morda glasba res izraža tudi nek pozitivizem in prav je tako! Saj si vsak želi včasih nekaj vedrine, svetlobe; vendar pa se tudi ne izogibamo spoprijemati z negativnimi občutki, saj so še kako del življenja. Današnji pojav raznih vsiljivih sloganov in "nasvetov" je precej nasilen, če se poglobimo – "misli pozitivno, jej zdravo, objemi življenje, meditiraj, nujno pojdi na jogo…" …vedno znova se skozi čas izkaže, da vsa ta evforija povzroči bumerang efekt in da je vsaj polovica "fake", nateg. Stopnja samozavedanja je še kaj drugega kot te floskule. Te stvari je treba živeti vsak dan, doseči počasi, pri sebi…tečaji in nasveti po mojem ne pomagajo preveč. Vsi imamo svoje svetle in temne trenutke, v tem svetu ni nič črnobelega in tako pride tudi do obstoja takega pojava, kot je hikikomori, človek se očitno počuti zastrupljenega, zbombardiranega s strani okolice, družbe in se mu obrne od vseh navodil, kako mora živeti in česa ne prakticirati, tako da, četudi ne prakticiramo hikikomorija, razumemo, od kod ta sodobna "dekadenca".