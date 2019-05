Torul: Je prej vedno tudi bolje ?

Zasedba Torul je po albumu Reset iz leta 2016 ponudila že tri single in videospote, zdaj pa je pred nami četrta skladba The Sooner the Better. Tudi ta bo na albumu Hikikomori, ki bo po napovedih izšel 7. junija.

Torul predstavljajo pesem in videospot The Sooner The Better, 7. junija pa bodo izdali nov album Hikikomori, ki ga bodo premierno predstavili 29. maja v Kinu Šiška. FOTO: Izvajalec PesemThe Sooner the Better zasedbe Torul je spevna elektro/dreampop pesmica, ki kombinira dve vokalni liniji, ki sta jih prispevala Maj ValerijinTorulsson. Besedilo je precej neposredno, saj pravi "moram te pozabiti, ti oprostiti, čimprej, tem bolje". Torul se očitno ne bojijo posegati po "temnih plateh", saj pristopajo brez zadržkov in ne olepšujejo dejanskega stanja. Hkrati pa se z veseljem zvočno vdinjajo sanjski mešanici elektronike, sladko-grenkega-melanholičnega popa, ki se spaja v vznemirljivo in brezkompromisno mešanico brez odvečnih elementov. Pred nami je čista ekspresivnost glasbe, ki se kosa z uravnoteženo mešanico agresivnega in blažilnega momenta. Videospot za pesem je kronan s solo plesnim prispevkom priznanega koreografa in plesalca Željka Božića, ki je poznan tudi po svoji edinstvenem in ekspresivnem pristopu h glasbi. Na razširjeni izdaji singla je šest pesmi, poleg remiksov tudi skladba Spanje, ki je hkrati prva pesem zasedbe v slovenščini, v katero je Torulsson izlil svoje "težave" s spanjem. Pred Torul je sicer pestro koncertno poletje in tudi jesen, ko bodo nanizali nastope po Nemčiji, Belgiji, Madžarski, Švici in Veliki Britaniji.