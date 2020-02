Torul: Ljubezen je najprej treba iskati v sebi

Po dobro sprejetem lanskem albumu Hikikomori je domača elektronska zasedba Torul nazaj z novo, nekoliko skrivnostno pesmijo in videospotom Best M0ments. Prvi mož zasedbe Torulsson nam je povedal več o ustvarjalni mrzlici, ljubezni in stvareh, ki še prihajajo.

Elektro zasedba Torul predstavlja novo skladbo in videospot Best M0ments. FOTO: Izvajalec

Zasedba Torul je s pesmijo Best M0ments nazaj z novo, udarno zvočno kuliso, globokim basom, melanholočnim glasom Maja Valerija in himnično melodijo, ki nas popelje v vznemirljive zvočne krajine njihovega glasbenega univerzuma. Zgodbo pesmi so zapakirali z zasanjanim videospotom, ki vas bo v najboljši maniri morda spomnil na kak film, a so ga hkrati postavili v prepoznaven slovenski prostor. Videospot nadaljuje zgodbo pesmi Explain, o dekletu, ki se sooči in sprejme svoje demone ter idejo o realnosti, kjer so stvari tako bele kot črne, s kupom skušnjav za povrhu. Na njeni strani so tako temne sile, hkrati pa ustvari tudi nežno ravnovesje z angeli ...

Kakšna je ljubezen skozi prizmo zasedbe Torul? Torulsson: Težko govorim, kakšno bi bilo splošno mnenje, saj smo v skupini trije, a osebno menim, da je ljubezen vznemirjenost, naklonjenost, navezanost, sočutje, prilagajanje, razumevanje, strast, delo, trpljenje in odrekanje. Ljubezen je vse. Zelo me moti sladkobno modrovanje mnogih o ljubezni, saj je pogosto vse skupaj zlagano, naivno se je pretvarjati, da je ljubezen idealistična, saj se mi zdi kot skupek vseh omenjenih pojmov bolj realna in pristna. Ljubezen pač ni enostavna reč.

Ob snemanju smo si ves čas vrteli pesem, da smo padli "not" in naenkrat je vzdušje postalo zelo nabito z občutki. Majev tempo in rešitve so bile neverjetne, tudi pri meni je sprožilo kopico idej na samem mestu, zato smo samo snemali. In glede na vse skupaj, smo z izdelkom vsi zelo zadovoljni. —Torulsson o snemanju videospota

Videospot ponudi zasanjan občutek kot v kakem Kubrickovem filmu, a ima hkrati tudi ljubljansko-slovenski pridih. Vam v bistvu uspeva z minimalnimi sredstvi doseči maksimalni učinek? Torulsson:Videospot lahko delaš kot kratko zgodbo, se pravi, bolj filmsko, ali pa kot razpoloženjsko podlago, podporo glasbi, ki ni obremenjena z zapletenim, trdnim scenarijem. Vedno bolj se sam nagibam k drugi možnosti, brez posebne ambicije po zgodbi, saj vidim, kolikokrat gredo stvari zelo narobe in izdelek izpade malo naiven, ker se trudi zajeti to, kar ponavadi uspe zgolj resnim filmskim ekipam. Tokrat smo bili celo primorani tako narediti, saj nam je prvotni načrt šel "po gobe". Najprej nismo imeli sreče s snemalnimi dnevi in okolico, kar pa je spodbudilo veliko dodatne ustvarjalne iskre in smo delali dobesedno z elementi, ki smo jih našli v naši neposredni okolici. Od zunaj smo "ugrabili" vrtnico, razstavili posteljo, Maj je šel po kresničke, goreče palice, imeli smo nekaj luči in to je bilo v glavnem to.

Torulsson: "Ljubezen je vznemirjenost, naklonjenost, navezanost, sočutje, prilagajanje, razumevanje, strast, delo, trpljenje in odrekanje. Ljubezen je vse." FOTO: Izvajalec