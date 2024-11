Torul: Od 'bangerja' do 'superpozicije'

Domača elektro pop zasedba Torul, ki večino svojega koncertnega delovanja udejanja v tujini, je nedavno obelodanila nov singel in videospot za pesem Just Go. S filmskim videospotom so hkrati najavili deveti album Superposition. Več nam je zaupal vodja zasedbe Borut Bernik - Torulsson.

OGLAS

Novi singel Just Go se zdi nekaj povsem drugačnega kot prejšnji album End Less Dreams, tako zvočno kot sporočilno ... End Less Dreams je bil zelo oseben, očiščevalen album, nastal je v obdobju korone, restrikcij, v katerem smo verjetno vsi, sicer vsak po svoje, občutili različne spremembe. Prihajajoči album pa je odraz nekega povsem drugega obdobja, ki ga zaznamujejo malce drugačni izzivi. Nastal je relativno gladko, saj smo ga snemali v mojem novem studiu, ki sem ga zasnoval in zgradil povsem sam, da imam zdaj optimalne pogoje za delo in odličen zvok. Besedilo Just Go je neposreden odraz udarnega trenutka navdiha in energije. Kljub precej surovi energiji pa pesem ni preresna, zvočno deluje pozitivno, povzdigovalno, zato smo jo ljubkovalno poimenovali "banger" (smeh).

Torul bodo v začetku leta 2025 izdali deveti album Superposition. FOTO: Luka Kaše icon-expand

Videospot je zgodba s pravimi igralci – gre tudi za novodobno ujetost, odtujenost, ukleščenost v sistem, materializem in kapitalizem, ko je najboljše samo "oditi", kot pravi sam naslov pesmi? Od nekdaj sem si želel, da naredimo "uradniški videospot", v osnovi nekako restriktivno, a tudi zanimivo okolje različnih odnosov in likov. Na povabilo so se odzvali izvrstni igralci, kot so Jurij Drevenšek, Urška Klajn Marion, Rydel Ashley, da smo skupaj ustvarili res prijetno, delovno in sproščeno vzdušje na snemanju. Za kamero sta bila naša Maj Valerij in Borut Dolenec, ki imata že kar dobro kilometrino snemanja videospotov. Resnobnost smo dali na stran, a se vseeno držali zgodbe; vse našteto so tudi elementi, vendar nismo hoteli ravno "zatežiti" – bolj smo predstavili rivalstvo in antipatijo na delovnem mestu tudi s komičnimi elementi. Na koncu pa je tudi ventil, katarza, z nerealno "rave zabavo".

Pesem ste digitalno ponudili tudi z nekaj remiksi, je to običajna praksa, da se npr. potencialno lahko na kakšem nemškem ali drugem trgu, radiu, spletni strani, prime morda celo kakšna druga različica, ne nujno ravno osnovni singel, kakšne izkušnje imate s tem? Remiksi so zanimivi, drugačni pristopi k isti pesmi; imamo jih kar radi, ker približajo isto pesem v drugačni obliki, mogoče še širšemu občinstvu. Da, imamo primere, ko so se remiksi super prijeli, je pa to vedno odvisno od posameznih primerov.

Just Go je prvi singel z novega albuma, videospot pa predstavi rivalstvo in antipatijo na delovnem mestu s komičnimi elementi. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Menda je v ustanavljanju "pisarna za promoviranje slovenske glasbe v tujini", vi to obvladate sami, tega ne potrebujete oz. kaj menite o tej ideji? Po eni strani to pozdravljamo, ob tem pa upam, da je dejanska razgledanost tistih, ki bodo odločali o izbranih, dovolj svetovljanska, odprta, brez pretiranih osebnih slogovnih in estetskih preferenc, da bodo znali prepoznati resnične potenciale ne glede na žanre. V Sloveniji se pogosto forsira precej konzervativne, "varne" oblike glasbe, obenem pa veliko mladih (in seveda tudi manj mladih) s svojo inovativnostjo in svežino nikjer ne pride zraven, ker jih kakšni funkcionarji nočejo ali ne morejo razumeti. Prav to pa se mi zdi še zdaleč najpomembnejše.

Torul za sredi marca drugo leto, v koncertnem smislu, pripravljajo nekaj posebnega. FOTO: Rydel icon-expand