'Treba je živeti, doživljati – in to vsak dan'

Pred nami je novi singel Resonate, o čem govori, o kakšnem "odmevanju" govorite, je pesem ljubezenska ...?

Ponavadi so naša besedila pomensko večplastna, izogibamo se enoznačnim zgodbam, teh je že preveč. Pri Resonate ne gre ravno za ljubezensko zgodbo. Je pesem o zavedanju minljivosti. Gre tudi za nekako pozitivni, v smislu upanja individuuma, odziv na te zoprne čase izolacije in družbeno-socialnih sprememb, v katerih smo, s tem da ni aktivistična pesem, ampak zgolj nežno naslavlja poslušalca, naj se zaveda svoje minljivosti in da je treba živeti, doživljati. In to vsak dan. Ne vemo namreč, kaj bo in kdaj bo.

Poveš kaj več s videospotu, ki ga je ustvarila Nibera (Bernarda Conič), zdi se kot estetski polet širom po svetu ...

Bernarda je bila že pred časom opažena, saj dela dobre designe in avtorska likovna dela in redno objavlja na Instagramu, kjer ima kot Nibera tudi veliko sledilcev. Izbira vizualnega ali video umetnika je vedno z roko v roki določenega dela, ki ga takrat predstavljamo. Delo Nibere je tako zelo sovpadalo z mojo likovno vizijo za to pesem in skupaj sva ugotovila, kakšen format je možen. Spot je tako precej unikaten, saj do sedaj obstajajo v tem žanru, vaporwave art, predvsem 2D-sličice in animirani kratki GIF loopi. Torej, seveda je morje animacij daljše dolžine, vendar ne na specifično ta način.

Na YouTubu so ob pesmi zanimivi komentarji, ki so zelo pozitivni, nekateri omenjajo, da vas vrtijo po klubih na Floridi, pohvale iz Rusije, Španije, Južne Amerike ... Kaj vam to pomeni? Glasba ima namreč univerzalno privlačnost, ki je očitno enaka po vsem svetu ...

Pomeni nam veliko! Ustvarjamo mednarodni zvok, kar nam priznavajo povsod. Mnogi tujci se čudijo, da prihajamo iz Slovenije. Ampak saj so bili že drugi v tem pogledu tudi uspešni v preteklosti, npr. Borghesia, Laibach, tudi Silence. Se pravi, da je potencialnega občinstva zelo veliko, vendar sami povsem jasno ne moremo doseči teh teritorijev, zato iščemo nove rešitve in nekaj se že dogaja na tem področju.