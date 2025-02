Torul: Superpozicija o stanju duha, družbe in odnosov

Torulsson : Po vsebinsko nekoliko intimnejšem albumu End Less Dreams, ki je nastajal med korono in ki ga je preplavljalo obdobje velikih osebnih izzivov, sprememb in zadušljivega javnega ozračja, sem prestal dve selitvi in gradnjo novega studia praktično iz ničle. Ko je bil studio končan, je v svežem novem okolju pričel "sam od sebe" nastajati nov material, saj me je vse skupaj zvočno navdihnilo, da sem bil lačen ustvarjati nove pesmi. Kot ponavadi nismo delali zgolj novega albuma kot kontinuitete, temveč z neko novo kreativno iskro. Zato mi je veliko pomenil premor med albumi, ko lahko v tišini, zgolj v mislih abstraktno raziskujem, kaj hočem slišati in v katero smer bom šel.

Zdi se, da z vsakim albumom naredite korak stran ali predvsem naprej, kako se vam zdi z vaše perspektive?

Torulsson: Drži, vsaj tako nekako si tudi želimo. Naši poslušalci se po vsakem albumu malce razdelijo, enim je bolj všeč določena smer, zvok, drugim nekaj drugega. Eni zagovarjajo kitare, drugi so proti in podobno. Zdaj, ko je album Superposition svež, vseeno nekje v mislih, počasi in brez pritiskov raziskujem, kam naprej, in čakam na iskro, idejo. Tehnično sem namreč po vseh letih precej učinkovit in hiter, da najdem prave okvirje za naslednji izdelek. Borut in Maj sta v tem obdobju precej zasedena, a verjamem, da bosta tudi onadva našla čas za kakšno novo stvaritev.

Tokrat ste si lepo razdelili vokalne naloge, Torulsson poje celo več kot Maj, Messianic odpoje Borut Dolenec, kako se odločite, kdo bo pel, ali vas pesmi preprosto same pokličejo?

Torulsson: Dve pesmi na albumu sta napisala Borut in Maj, čeprav je Borut sprva mislil samo posneti poskusni vokal in prepustiti Maju izvedbo, a po slišanem sem ga z veseljem spodbudil in podprl, da zapoje vokal pri svoji pesmi, saj je zvenelo odlično. Izbiro tako narekujeta vsebina in umeščenost določenega vokala bolj kot to, kdo mora kaj zapeti. Še ena zanimivost: prva in zadnja pesem na plošči imata skoraj identično podlago, na katero sva z Majem napisala vsak svoje vokale ter bila po premierni predstavitvi sklepčna, da sta obe različici precej različni in obe na nivoju, zato sta obe (zasluženo) tudi na albumu.