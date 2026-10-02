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Glasba

Torul: Uporniško dihanje proti desetemu albumu

Ljubljana, 02. 10. 2026 07.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Torul so v luči prihajajočega 10. albuma, ki bo izšel v začetku drugega leta, z njega izdali prvi singel in videspot And Breathe.

"Živimo v dušečih časih, prežetih z negotovostjo, strahom, pretresi in krivicami. Včasih nam ne preostane drugega, kot da zgolj dihamo in vztrajamo naprej," pravijo člani zasedbe Torul, ki ponujajo sveži singel in videospot And Breathe. Deseti album lahko pričakujemo v začetku prihajajočega leta, nam je zaupal vodja zasedbe Borut Bernik - Torulsson.

And Breathe je novi singel Torul, zdi se, da je besedilo dokaj osebno ali gre bolj za sugestijo po "dihanju" v teh "dušečih časih, prežetih z negotovostjo, strahom, pretresi in krivicami"?

To drugo! Seveda je vedno kaj osebnega v besedilih, a gre za dober povzetek. Če bi preprosto in razumljivo prevedel naslov v slovenščino, bi lahko rekel "samo dihaj, stari moj ... dihaj".

"Se borimo proti pošastem ali proti samim sebi? Kje najdemo smisel, razlog, poslanstvo?"
"Se borimo proti pošastem ali proti samim sebi? Kje najdemo smisel, razlog, poslanstvo?"
FOTO: Arhiv izvajalca

Se borimo proti pošastim (v videospotu lovkam hobotnice) ali proti samim sebi? V čem vidite smisel, razlog, poslanstvo?

Hobotnica ni mišljena kot pošast, vsaj ne dobesedno. To so skrivnostna, zelo inteligentna bitja. Ponazarjamo tudi neke vrste sprejemanje situacije, čeprav v snu, kar je metafora za te čase, ko se žal vse prevečkrat zdi, "resistance is futile" (upor je brezupen, op. a.). Osebno mi je smisel in poslanstvo to, kar počnem s svojo glasbo. Nihče ni zmagovalec na vseh področjih. Super je, da imaš eno, kjer lahko dolgoročno doživljaš vso strast, predanost in kjer je energija navidezno neskončna. Seveda so tudi druge pomembne stvari v življenju, ampak lepo je, če so komplementarne temu, kar počneš. Da doprinesejo k širši sliki. Vse vpliva, vse je pečat nečesa, kar ostane v tebi in te oblikuje.

V zadnjih letih si kar nekaj pesmi vokalno interpretiral kar sam, gre za specifike pesmi ali kako?

Gre tako za specifike pesmi, potrebe po (tudi) vokalnem izražanju kot tudi neposrednost – znano dejstvo je, da večinoma sam pišem glasbo in besedila. Svoje izdelke sem v preteklosti tako "odstopal" drugim vokalistom v celoti, ker nisem resno mislil, da bi zares zagrizel v to. Potem je pred leti prišel nek mentalni preskok in ugotovil sem, da so določene vokalne interpretacije zelo "moje", da bi vendarle morda šlo skozi. Od nekaj svojih glasbenih, kritičnih prijateljev, s katerimi smo dogovorjeni za objektivnost in ne vljudnost glede tega, sem dobil iskreno mnenje, da zadeve dobro delujejo. Sam sem bil iskreno skromen glede tega in vedno preizprašujem, če je dovolj dobro. Se pravi, nikakršnega egotripa ni tu ali podobno. Sem ustvarjalec v polnem svojem času in to je le podaljšek mojega izražanja.

Videospot je s pomočjo UI odlično posnel in režiral Jan Jenko, nekdanji vokalist. Če ste se vizualno poslužili UI, pride ta že "kaj prav" tudi v zvočnem smislu, morda olajša delo, ali ste odločno proti uporabi le-te v kreativnem procesu?

Janu sem zaupal praktično vso potrebno suverenost, kako se bo lotil in naredil videospot. Želel sem že dalj časa, da (vsaj) enega v tem času naredi on. Ker se dobro poznava in prijateljujeva, popolnoma razumem, brez besed, da on želi to avtonomijo, kar je prav, sploh, ker ne moremo delati z velikimi proračuni, potem je pogosto motivacija avtorja videospota ta – da vnese svojo vizijo. S tem nimam nikakršnih problemov. Tu je uporabil mešane tehnike, veliko sva snemala v studiu na "green screenu", potem je Jan to prenesel v magični svet, košček za koščkom, proces ni bil lahek in v to je šlo veliko ur in dela. UI v glasbi pa zame nikakor ne pride v poštev, seveda smo na tekočem in smo preizkusili iz radovednosti več takih orodij, a deklarativno prav vsem rekli NE. Če ga kdo uporablja kot orodje, sicer nimam nič proti, a zame je kreiranje glasbe preveč osebno in pomembno. Ne potrebujem nikakršne tovrstne pomoči oziroma sem tudi že rekel, da če bi bilo to nuja, ne vem, ali bi sploh še nadaljeval. Izgubi se marsikaj, verjetno ves smisel ustvarjanja.

"Je odgovor umetnost – v kakršni koli obliki? Ali pa so ljudje že otopeli? Želimo verjeti, da ni tako."
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FOTO: Arhiv izvajalca

Deseti album napovedujete za začetek prihodnjega leta, kaj ste nam pripravili, vsebinsko in zvočno?

Izid bo verjetno konec januarja, a se v tem trenutku še ne bi preveč vsebinsko poglabljali. Lahko pa rečem, da je naš dolgoletni nemški založnik zelo zelo zadovoljen z izdelkom, tako da bo že izbira singlov kar težavna. Album bo izšel tako na zgoščenki kot na vinilni plošči. Sam lahko rečem, da sem se ob predaji materiala založbi počutil res odlično.

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