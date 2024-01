Tovorjenje nagljev in vintage srfarske opreme

Londonski indie-rockerji, če ne kar prostodušni post-punkerji, zmorejo zveneti celo poetično. Šesti album predvsem doma še vedno zelo priljubljene zasedbe z vsemi 10 novimi songi potrjuje izrazni premik ali pač napredek. The Vaccines so najbolj znani kot festivalski veseljaki. Bržčas tudi zato, ker vonja po kakšni subtilnosti do sedaj še niso oddajali. Z zadnjimi deli, tj. zdaj s tremi predstavljenimi od leta 2018, resda postopoma mehčajo svoj zvok, a preostanek ekspresivnega paketa zvesto ohranjajo na okopih minimalističnega kitarskega drvenja. Idejni zasuk, ki ga tokrat promovira pevec in vodja benda Justin Young, se z Pick-Up Full of Carnations naenkrat seli k tematiziranju bitniškega in pozneje hipijskega svobodnjaštva. Za tega glavni Vakcinar, sicer zgodovinar, trdi, da je izumrl. Če Youngovo tezo – ta je brez dvoma dokaj naivna – pustimo ob strani in jo golo (naivno) vpletemo v prepoznavno energičnost celotnega opusa The Vaccines, dobimo še kar simpatičen hibrid – in ta predstavlja temelj dela Pick-Up Full of Carnations. Simbolno bi držalo, da se The Vaccines v 2024 skupaj z vrstniki The Kooks ozirajo za malenkost starejšimi newyorškimi brati The Stokes (ti so svoja pop-baročna hotenja tipa Arctic Monkeys že dokazali), prevzeti še več feminilosti ali približati se slogu slovitih Suede pa si za zdaj še ne dovolijo. Na albumu Pick-Up Full of Carnations, ki je bil posnet v Kaliforniji, poleg hitovske Hearbreak Kid izstopajo še ritmično pošteno pregibna Love to Walk Away, mestoma gallagherjevska Sunkissed in rečem kar čudaški poskus ustvariti umetniško-historično himnico Discount De Kooning (Last One Standing). Naslov albuma je parafraza verza iz legendarnega folk napeva American Pie (Don McLean, letnik 1971), pri čemer se zdi, da so The Vaccines na bolj poglobljeno vsebinsko navezavo na to asociacijo kar nekako pozabili. Ta rahel blef ali pomenska mini zmeda pa pravzaprav niti ne moti preveč.

Ocena: 3,5