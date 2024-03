Tožilstvo opustilo obtožbe glede domnevno ukradenih besedil skupine Eagles

Sojenje se je začelo v New Yorku februarja s frontmanom zasedbe Donom Henleyjem kot glavno pričo in se je osredotočalo na rokopisne osnutke besedil, ki naj bi jih skupini ukradli v 70. letih prejšnjega stoletja. Vendar je sodnik ob zaključku primera v sredo zjutraj dejal, da nov 6000-stranski predpomnilnik elektronske pošte, ki ga sodišču prej niso razkrili, zbuja dvom v obtožbe.

Sodnik Curtis Farber je dejal, da sta Henley in nekdanji menedžer skupine Irving Azoff izkoristila pravni privilegij, da sta se med sojenjem "zaščitila pred temeljitim navzkrižnim zasliševanjem". "Zdaj je jasno, da so tako priče kot njihovi odvetniki (...) izkoristili privilegij, da so zameglili in prekrili informacije, za katere so menili, da bi škodovale njihovim trditvam, da so bili listi besedil ukradeni," je povedal.

Obtoženci Craig Inciardi, Glenn Horowitz in Edward Kosinski so se na zatožni klopi znašli zaradi domnevnega posedovanja ukradenih predmetov, kar so zanikali. Primer sega v konec 70. let prejšnjega stoletja, ko so Eagles avtorju, ki so ga najeli za pisanje biografije, zaupali okoli 100 strani zapiskov skupine, ki pa jih ta ni nikoli vrnil.

Henley je trdil, da gre za krajo, čeprav se biograf ni soočil z nobeno kazensko ovadbo. Po trditvah tožilcev je avtor leta 2005 strani prodal trgovcu z redkimi knjigami Horowitzu, ki jih je nato prodal zbirateljema Inciardiju in Kosinskemu. Dejal je, da je o domnevni kraji izvedel leta 2012, ko je nekaj strani zapiskov opazil na spletni dražbi in jih kupil za 8500 dolarjev, da bi pridobil nazaj svojo lastnino. Druge strani zapiskov so se pojavile na dražbah v naslednjih letih, vključno s 13 rokopisnimi stranmi za pesem Hotel California.

Eagles veljajo za eno najuspešnejših rock skupin vseh časov. Njihov album Hotel California iz leta 1976, na katerem je tudi istoimenska uspešnica, je eden najbolje prodajanih albumov vseh časov.