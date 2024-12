Tradicionalni božični koncert obiskovalce privabil v prestolnico

Kaj je tisto, kar obiskovalce že tradicionalno privabi v središče mesta na božični večer? "Lučke" in "Poslušanje koncerta" so se strinjali obiskovalci, spet drugi pa so dodali, da so upali, da bo letos spet kaj snega. "Gre tudi za čas z družino. Ko smo se dobro najedli, smo prišli še na koncert," je zaupal eden od obiskovalcev, spet drugi pa je dodal še, da so slišali, da bo koncert dober, zato ga niso želeli zamuditi.