Trap in country skupaj je formula za spravo

Gledno kulturološko, sociološko, pa tudi politično je tretja albumska stvaritev teksaškega raperja vpadljiva izjema. Generična glasbena vsebina je sicer docela pltika - pač, mehák hiphopaški oziroma trap diskurz, čez pa mogočni counrtyjaški refereni. Pripovedni okvir celote nima izpostavljenega temeljnjega narativa. Razen če iz njegovega namišljenega zavihka izvzamemo feel-good faktor, ki krepi južnjaški delavski in kmetski živelj. Služba, pivo ali kaj krajšega-močnejšega, familija, skromno odmerjen čas za razvedrilo in lahkotni flirti - to in samo to skupaj elitno countrijaško falango opeva BigXThePlug. Dosedanji opus 27-letnega raperja je začetno obetal marsikaj občutno bolj gorečega, in to, seveda, v klasični maniri veljavne hiphopaške ekspresivnosti. Namensko nekolikanj posmehljivo, ne pa prezirljivo, je izbran tudi naslov albuma. Sploh v luči napete klime, ki pregreva razkol v ameriški družbi. Album bo nedvomno velika uspešnica, saj dodobra uveljavljeni vokalisti to zagotavljajo. Med njimi so tudi veteran Luke Combs, ter mlajši Ella Langley, Bailey Zimmerman, Tucker Wetmore idr. V nasprotju s krepostnim gostiteljem, ki za tovrstni garant še vedno ni tako zelo popularno ime. Vseeno pa je delo I Hope You're Happy, čeprav mu pečat dodajajo country zvezdniki, ne le simbolno glasniki konservativnega političnega pola, nosilec projekta pa predstavlja tudi priseljence, edinstven ep o slogi in dialogu. Če se je ubiti MAGA aktivist Charlie Kirk v eni svojih zadnjih polit-parol praktično zavzel, da bi bilo treba črncem odvzeti strelno orožje, medtem ko naj ga belci za vsak primer še kar lepo posedujejo (tako kot je to veljalo pred dvesto, tristo leti), vrli BigXthaPlug poudarja spravo. Visoko komercialna operacija, ki, zanimivo, v svoja jadra lovi veter, ki naj bi bil, ob tem, kar nam prodajajo mediji, v ZDA le še neznatna sapica.