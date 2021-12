Trap mojstri Matter se vračajo iz amebnega stanja

V pop sferi ne mine vikend brez Weeknda.

MATTER – Pejt sm

Kamniški trap tris Matter se vrača. Nov flešek Pejt sm docela ohranja dober vtis, ki ga so ga za sabo pustile njihove dosedanje singlične in albumske izdaje. A tu ni več relevantna le njihova diskografija. Igrani film Ameba, ki so ga Matter s sodelavci snovali kar nekaj let in ga leta 2021 naposled tudi uspešno predstavili, lik in delo tega specialnega ustvarjalnega kolektiva povzdiguje visoko nad domače hiphop povprečje. Izseki, uporabljeni v videu, so prav iz Amebe. Ogled filma je obvezen. Preden ga pogledate, se prepričajte, da imate pri sebi vsaj liter pitne vode. Izpovedna estetika zasedbe Matter pa je še naprej trpka – za tepkaste glave sploh. Ops! Pejt sm, ti bom razložu, za kaj se tuki gre. Za art, baby, za art se gre! Novi album benda Matter z naslovom Haos nas bo osrečil že čez nekaj tednov. Pridni. Ocena: 5 FKA TWIGS FT. WEEKND – Tears In The Club

Speven song, ki je precej bolj kot značilnemu avantgardnemu popu gibčne Angležinje podoben polbaladam skoraj že preveč slavnega (beri: eksponiranega) kanadskega soularskega popevkarja. Solze v klubu so najbrž solze FKA Twigs ob spoznanju, da njeni prepogosto zelo naporni šlagerski eksperimenti kaj dosti šilingov ne bodo prinesli; zato je čas za spremembe, velike spremembe. A vseeno se zdi, da je Twigs tudi v konvencionalnih okvirih še kar suverena. Kritiške tolažbe se vrstijo. Ne joči, FKA. Soliden kos. Ocena: 4 RICK ROSS ft. JAZMINE SULLIVAN & 21 SAVAGE – Outlawz

Vsi smo veseli, da je Rossova nova albumska izdaja (Richer Than I Ever Been) že zunaj, res? Drži, drži. A v trenutku, ko se veteranskemu floridskemu raperju zares posvetimo, navdušenje splahni. Tale komad je prav simptomatičen. Globokoglasnež rohni že stokrat prežvečene floskule, njegova barrywhitovska vloga nenadkriljivega hiphop dona vibrira obvezen ultranapuh. Celoto uspešno zamotijo prosimfonični temelji in pripadajoči zvočni zidovi, ki so sestavljeni iz ženskih krikov in trobil ter analognega bobnarskega fraziranja. Boljša kot Rick Ross The Big Boss sta oba njegova gosta, sploh soularka Jazzmine Sullivan. In vendar Ross, lastnik založbe Maybach Music, na koncu spet prepričljivo zmaga. Vedno bo tako. Ocena: 3 RODDY RICCH – 25 Million

