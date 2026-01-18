Trap-soul se je zaciklal

Peti zaporedni album pevca in raperja, močno predanega zlitju trapa in (neo)soula, je razočarajoče dolgočasen. In to predvsem zato, ker je slog, ki ga zakleto predstavlja Yung Bleu, v razvojnem oziru zastal v slepi ulici. Ne le glasbeno, pač pa tudi lirično. Drunk Sex je slab in breznačajen, medtem ko je zgolj soularski song Sex In The Kitchen ali stilsko enakosmeren komad z naslovom What Are We? malenkostno lažje prebavljiv. A to zgolj na račun dejstva, da sodi v skupino razvlečenih novodobnih soul balad. Torej med songovske oblike, ki so praktično brez izrazitega melodičnega temelja. Pa vendar. Yung Bleu si po prvih napovedih obeta, da bo aktualna Therapy najbolj srečna (beri donosna) postavka v njegovem opusu. Top 10 v ZDA! Kap!? Če resnično niste goreč fan ponavljajočih eksplicitnih izpovedi, ki jih spremljata zehajoča ritmika in angelski tenor, potem ta Terapija definitivno ni za vas.