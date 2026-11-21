SKEPTA FT. CENTRAL CEE & JORJA SMITH - Broken Hearts

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Skeptin družbeno-politični aktivizem je vedno dobrodošel. A med tematsko pretežno enosmerne songe, se namesko vrnite še romantika. Problem nastane, ko je ta glasbeno šibkejša, čeprav ji na račun izpovednosti ne gre zameritini niti enega verza. Legendarni britanski grimar je v zadnjih dveh sezonah kot gost blestelna surovih drum'n'bass ritmih, veliko priznanj je dobilo tudi njegovo sodelovanje s v house bravurah, ki jih izvaja produkcijski mag Fred Again. A če pretehtamo zbrano na raperjevem šestem albumu The Fork & Knife, za napevom Broken Hearts kljub zvezniškemu suportu, ki ga kolegialno priskrbita Central Cee in spet izvrstna otoška neo-soul diva Jorja Smith, ne ostane krepkejša sled, ko bi marsikdo pričakoval. Skeptin vdani pionir Stormzy je v tem nežnem pripovednem razdelku res edinstven.

Ocena: 2





DON TOLIVER - Party With The Boys

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Podobnim testosteronskim bangerjem nisem posebej naklonjen. Razlog je preprost. Komad z ne dovolj izrazito melodije ali praktično brez te, je suhoparen in primeren le za pogo oziroma za odsotno rajanje tam nekje že proti jutru. Toliverjeva izbria promotivnega posnetka te sorte ravno zdaj je še bolj pomenljiva. Slavni traper predstavlja del glasbenega nabora vključenega v famozni sveži video-igričarski paket GTA6. To pomeni, da je izbira (pod)stila, s katerim se Toliver predstavi potencialno milijonom parom novo zainteresiranih ušes, marketinško še kako občutljiva. Morda pa je pred nastopom decemberskih radosti po Toliverjevem mnenju pojem "party" v naslov dovolj (za zdaj).

Ocena: 2,5





PIP MILLET - Tomorrow Will Come

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ležêrn soul-pop ali vsake toliko res bolj drzno voden neo-soul je za pevko iz Manchestra, ki deluje v Londonu, značilen že od njenega prvega nastopa na izpostavljenem fonogramu. To je bil odličen album Night/Daze, ki ga je že 2017. predstavil producent Joe Hertz, vnet elektronik, ki v svoje sete in posnetek redno uvršča R&B vibe. Milletove zaradi študija mode nato ni izdajala redno, vseeno pa njen albumski prvenec When Everything Is Better, I'll Let You Know ni bil prezrt. Začetek pričujočega komada, ki napoveduje resen povratek Pip Millet, je primerjalno delno prevzet - začetni beat z vstopom široke synth pasaže - po Unfinished Sympathy slovitih Massive Attack, ki velja za superhit z začetka devetdesetih - najbrž ne naključno.

Ocena: 4,5