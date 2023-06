Traperski prvak Ezra kot ponosni Torero

Party benger? Definitivno ja. Namišljeno korido sicer potrjuje le uvodni kader hiperrealizma, razvitega skozi spot. In ta se izpostavi kot srce prve epizode – pa tudi preostalih šest, ki še sledijo (če nesramno zignoriram info embargo) – nanizanke na temo Ezra na eksotičnih gostovanjih, in to kar doma. Good Sauce je projekt treh. Karlo Kirri je bdel nad dizajni, vključno z režijo video serijala, zdaj že zelo slavni Hyu je uredil ritmike in večino pripadajočega glasbene arhitekture, traper Ezra pa nas kot steber obrambe in hkrati napada zabava s svojo pojavo in vzporedno rapersko galvanizacijo. Slednje se vedno manj skriti super-adut domače scene loteva pohvalno sinhrono z značilnim bikoborskim napuhom. IN stalnim nasmeškom! Žrtev med govedom naposled ni. Vsaj delno pa so gotovo pretreseni vsi tisti, ki še kar debelo gledajo in ne morejo verjeti, kaj se dogaja, ter se začudeni sprašujejo, kaj vse se šele bo zgodilo. Namig: Ezra Torero si šele pozneje povezne sombrero! Kar ostanite na pecljih.

