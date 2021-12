Travis Scott o tragediji na Astroworldu: Nisem vedel, kaj se dogaja

Raper Travis Scott je mesec dni po tragediji, ki se je zgodila na festivalu Astroworld v Teksasu prvič spregovoril o dogajanju na festivalu, kjer je bilo poškodovanih več sto ljudi, 10 jih je v stampedu umrlo. Scott, ki je kreativni vodja festivala, bil pa je tudi eden izmed nastopajočih, ko se je nesreča zgodila, je v intervjuju dejal, da se dogajanja pod odrom ni zavedal.

Travis Scott je z radijskim voditeljem Charlamagne The Godom mesec dni po tragediji na festivalu Astroworld prvič javno spregovoril o dogajanju tistega usodnega novembrskega večera v Teksasu, ko je bilo več sto ljudi poškodovanih, 10 pa jih je v stampedu umrlo. Od takrat se proti zvezdniku in podjetju LiveNation, ki je dogodek organiziralo, vrstijo večmilijonske tožbe, Scott pa se je ponudil, da pokrije pogrebne stroške preminulih.

"Nisem vedel, kaj se dogaja vse do novinarske konference. V tistem trenutku sem bil presenečen in se niti nisem zavedal, kaj to pomeni. Ljudje na koncertih omedlevajo in dogajajo se razne stvari. Ampak nekaj takega?" je svoje prve občutke skušal opisati Travis Scott. Prav med njegovim nastopom se je zgodil stampedo, v katerem je življenje izgubilo 10 ljudi, več sto pa jih je bilo poškodovanih. Scott je dejal, da so mu organizatorji prek slušalke sporočili, da bodo po nastopih vseh gostov, ki so se mu pridružili na odru, koncert prekinili, a mu niso razkrili razloga za to dejanje. "Rekli so mi, da bodo takoj, ko gosti zapustijo oder, prekinili koncert. In tako je tudi bilo. Razen tega med nami ni bilo nobene komunikacije," je še dejal in dodal, da se med nastopom ni zavedal, kaj se dogaja med publiko.

Preden je raper stopil na oder, ga je v njegovi prikolici obiskala policija, da so mu poročali o incidentu, ki se je zgodil med stojnicami. "V mojo prikolico je prišel policist, ki mi je čestital za izvedbo dogodka v Houstonu, povedal pa ji je tudi, da se je med stojnicami zgodil nek incident, zato so jih za nekaj časa morali zapreti. Zdelo se je, da imajo vse pod nadzorom. Zmenili smo se, da mu bomo pomagali, če bo kar koli rabil od nas," je opisoval dogajanje pred samim nastopom in zagotovil, da je med koncertom naredil vse, kar je bilo v njegovi moči: "Želim si, da bi lahko storil še kaj drugega, kot samo stal tam in bil prisoten."

Pojasnil je, da je bil sam zadolžen le za kreativni vidik festivala, vse ostalo pa je urejalo podjetje LiveNation, ki organizira večje dogodke širom Amerike. Kljub temu se počuti odgovornega za dogajanje, je priznal raper, ki si želi, da se kaj takega ne bi zgodilo nikoli več: "Moja odgovornost je, da ugotovim, kaj se je dogajalo. Moja odgovornost je, da najdem rešitev. Upam, da je to prvi korak za vse nas umetnike, da dobimo boljši vpogled v to, kar se dogaja."

V tožbah zoper Scotta so odvetniki žrtev navedli, da so njegovi koncerti že izzvali nasilje in kaos, raper in organizatorji dogodkov pa obiskovalce njegovih koncertov vzpodbujajo k jezi. A raper ne verjame, da je njegova glasba vzrok za nastale poškodbe: "Besnenje na koncertih je prisotno, a ga obiskovalci dojemajo kot vrsto zabave. Ne gre samo za škodo, gre za sprostitev in zabavo. Je mnogim v pomoč pri tem, da se imajo radi." Opazke, da besnenje otežuje prepoznavanje nevarnosti na koncertih, ni komentiral.

Kot je znano, je raper ponudil plačilo pogrebnih stroškov žrtev koncerta, a so mnoge družine njegovo ponudbo zavrnile. Scott je dejal, da se mu to zdi razumljivo: "So v procesu žalovanja in poskušajo razumeti, kaj se je zgodilo. Želijo si odgovorov, jaz pa bom jim vedno na voljo za pomoč. S tem sem jim želel nakazati, da sem sem tukaj za njih." Dodal je, da je imel zasebne pogovore z nekaterimi družinami žrtev, a o tem iz spoštovanja njihove zasebnosti noče govoriti.