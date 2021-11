Travis Scott po stampedu med svojim nastopom: Skrušen sem

Na teksaškem festivalu Astroworld , ki je potekal v mestu Houston, se je med nastopom Travisa Scotta zgodil stampedo, v katerem je življenje izgubilo osem ljudi. Festivala se je sicer udeležilo 50.000 ljudi, njegovo nadaljevanje pa so po tragediji odpovedali. Po tragičnem razpletu dogodkov se je oglasil tudi Scott, ki je v izjavi ponudil pomoč oblastem in svojcem žrtev.

Poveljnik gasilcev Samuel Peña je v izjavi za javnost dejal: "Ob približno 21.15 je množica začela pritiskati proti odru, kar je povzročilo paniko med obiskovalci. Nekateri so bili poškodovani. V bolnišnice so prepeljali 17 ljudi, enajst jih je doživelo srčni zastoj." Poškodovanih naj bi bilo še več sto ljudi.

Sedaj se je na družbenem omrežju Twitter oglasil tudi Travis Scott, ki je v izjavi zapisal: "Popolnoma skrušen sem. Moje misli so z družinami in tistimi, ki so bili prizadeti zaradi dogajanja na Astroworldu." Zvezdnik je ponudil svojo pomoč teksaškim oblastem, ki še preiskujejo dogajanje: "S houstonsko skupnostjo si želim pomagati družinam, ki so zaradi dogodka v stiski." Zahvalil se je reševalcem in policiji, ki je takoj priskočila na pomoč.