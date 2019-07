Trema je bila odveč: slovenska skupina navdušila hrvaške poslušalce

Člani skupine s pevko Petro Zore na čelu so enoglasno povedali, da pred nastopom niso bili prepričani, kako jih bo tamkajšnja publika sprejela, zato so bili občutki na začetku mešani. Vokalistka Petra je počutje pred nastopom opisala z besedami:''Vem, da so bili fantje iz banda malce bolj nervozni kot ponavadi, to sem v zaodrju kar hitro ugotovila. Vedela pa sem, da bo takoj, ko bomo stopili na oder, vse drugače in da bo koncert uspel, tako kot ponavadi. Pravzaprav še bolje, saj je tista pozitivna trema iz nas izvabila najboljše, kar je lahko.''