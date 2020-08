Trenutni blues, ki bo prevzemal še kasneje

Za poletje ni boljšega! Current Blues je prvi pravi album mladega londonskega producenta. Joe Hertznam z njim načeloma streže soul-pop, in to tak soul-pop, ki ima povsem elektronsko podstat. A da ne bo pomote. Elektronsko v tem primeru pomeni zelo blago, skoraj umirjeno, nikakor pa ne agresivno spremljevalno teksturo. Zmerni ritmi ter bogati in skrbno dodelani aranžmaji. Njam! Vsak posnetek izpostavi eno gostujočo pevko. Celota ima zato res številne obraze, značaj albuma je prikupno fluiden. Sem ter tja se v paketu Current Blueszačuti malenkost bolj izrazito drum'n'bass ali pač 2-stepovsko esenco (Senses, Trippin'), kasneje se med trinajstercem čudovitih komadov utrne tudi kakšno reggae valovanje (Fight or Flight), nekaj več muzikaličnosti, posnete iz zakladnice kalifornijskega soft-jazza iz osemdesetih in devetdeseti,h je spretno uporabljene v nemara najboljšem posnetku med vsemi, ta nosi naslov Moon in ga vokalno zaljša mlada brazilska pevka Nonô. SkladbiRain in Cubain I Don’t Swear imata skoraj-klasičen R&B kroj. Slednjega odpoje Pip Millett, ki bo že to jesen velika nova britanska soul zvezda. Najbrž enaka usoda čaka tudi pevko Kablito, ki jo je Hertz našel v LA-ju. Njun skupni maestral z modificirano salsa ritmičnim vzorcem se imenuje Beneficos. V revijalni polbaladi One Sided se izkaže Kaleem Taylor, ki je tudi eden prihajajočih adutov. Korok Shuffle, ki je edini instrumentalni kos na albumu Current Blues, ob tem, da tudi ta emulira izrazito sproščeno in opojno poletno vibracijo. Joe Hertz je bil sprva DJ. Označuje se kot nekdanji drum'n'bass fanatik. Zdaj pa občuduje Erykah Badu. Hertz je sin legendarnega Peta Tonga, enega najbolj slavnih britanskih DJ-jev, ki je občasno tudi producent. Neverjetno zrelo kreativo 23-letnega glasbenika vam lahko razširi tudi njegov neuradni album iz leta 2017(Night/Daze). Drži, da Joe Hertz ni od včeraj, je pa ime, ki bo zares zasijalo šele v prihodnje.

Ocena: 4,5