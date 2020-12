Tretji kanu: Na tem mestu – nekaj novega, nekaj lepega

"Želim si, da bi glasbo, ki se ne konzumira in producira masovno, izdatneje podpirali. Da bi obiskovali tudi koncerte še neuveljavljenih, lokalnih skupin (ko bo to mogoče), da bi jih podpirali z nakupom albumov in se začeli zavedati, da smo mi vsi skupaj kreatorji glasbenega in družbenega okolja, ki nagrajuje individualnost. Če boste vi tu za nas, bomo tudi mi tu za vas," poziva pevka Anja Pavlin , ki se obenem zahvaljuje vsem poslušalcem, obiskovalcem koncertov, radijskim postajam in medijskim hišam ter vsem ostalim, ki podpirajo svežo domačo glasbeno produkcijo.

Kljub temu da leto 2020 glasbenikom ni prizanašalo, se je večina trudila, da je ostala v stiku s poslušalci in svojimi privrženci. Tako je tudi z zasedbo Tretji kanu , ki z nekoliko pravljično in po praznično bleščeče ponuja vizualizacijo pesmi Na tem mestu, ki je hkrati četrti singel z njihovega albuma Plovemo.

Pesem govori tudi o tem, da jim ustvarjalnega zagona ne more vzeti nihče, čeprav odri samevajo in je situacija za vse zaposlene v glasbenem poslu in sorodnih dejavnostih alarmantno zaskrbljujoča.

Ravno glasba in umetnost v vseh oblikah pa sta tisti, ki nas v najzahtevnejših časih bodrita, hkrati pa tudi s kritično presojo obelodanjata sedanji čas. Kot so Kanujevci že večkrat izpostavili, se s politiko kot tako ne ukvarjajo in ji tudi ne želijo delati reklame. Se bodo pa vedno postavili na stran tako ali drugače zatiranih. Njihove pesmi so prijetno melodične, iz njihovega prepleta pa lahko razberemo njihove občutke glede sovražnega govora, rasizma, homofobije, represije in še poglabljanja nestrpnosti, ki smo ga deležni v vse večji meri.