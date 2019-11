Tretji kanu z drugim albumom Plovemo v nove dogodivščine

Na debitantskem albumu ste poleteli V vesolje, kar je bilo pred dvema letoma in pol, na novem albumu pravite Plovemo. Kam ste namenjeni, kam pluje vaša barka?

Naša bratovščina Tretjega kanuje pluje samo naprej, vmes pa na našo pot in z nami stopajo podobno misleči. Naprej, novim dogodivščinam, krajem, ki jih še nismo odkrili, naproti. In seveda novim skladbam, ki še prihajajo.

Skladba Plovemo je dvoglasna akustična balada, s kitaro in violino, Nekaj jegovori o ljubezenskem hrepenenju, po svoje ste spokojni in optimistični, pa je vedno v življenju vse lepo in prav, kot v pravljici?

Gre za prva skladbo na albumu in tudi povabilo v Tretjega. Sopotnike nagovarja z idejo o skupnosti in prijateljstvu in tudi o tem, da se moramo včasih dati prav cele, zaupati, verjeti. Seveda v življenju ne gre vse po ravni strugi. Tudi moje, Janove in še marsikatere ladje niso vedno poravnane. Konec koncev je veliko tudi stvar zornega kota. Ljudje smo se obrnili proti ljudem, sovraštvo in strah sta močni čustvi. Vendar je tudi ljubezen, sočutje… Naj prevladata.