Trevor Noah še petič po vrsti voditelj podelitve grammyjev

Izvršni direktor Akademije Harvey Mason mlajši je pred dnevi sporočil, da bodo prireditev izvedli, kot so sprva načrtovali, kljub temu, da so se organizatorji drugih prireditev s podelitvijo nagrad, med njimi tudi oskarjev, odločili, da slovesnosti zaradi požarov v Los Angelesu, prestavijo.

Nominirance za nagrade so sicer objavili že novembra, med njimi pa so pričakovano zopet Beyonce, Taylor Swift in Billie Eilish, ki se potegujejo za najboljši album leta. Z 11 novimi nominacijami je Beyonce postala največkrat nominirana glasbenica v zgodovini podelitve. Pred tem sta imela z možem, raperjem Jay-Z-jem, enako število nominacij. Leta 2023 je pevka že podrla rekord z največ osvojenimi zlatimi kipci gramofona, saj jih je v vseh letih do takrat domov skupno odnesla 32.