Trezna zabava z Umekom: V redu je biti trezen

Ljublajna, 24. 11. 2025 21.31 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
K.Z.
Sredi Ljubljane je znova potekala najbolj trezna provokacija v mestu. Že ob prihodu na prizorišče se je zgodil intenziven, čisto zvočni techno ritual, kjer je bila glasba edina substanca, gibanje pa edina omama. UMEK je ustvaril električno napetost, ki je tresla vsak centimeter prostora, ELakto pa je z ogrevalnim setom postavil temelje večera, ki ga Ljubljana ne bo pozabila, pravi organizatorka Senka Umek.

Obiskovalci so plesali brez zavor, brez distrakcij, brez pritiska – samo z zavestjo, ritmom in medsebojno povezanostjo. Družili so se trezno, plesali popolnoma svobodno, vsak detajl dogodka pa je bil zasnovan premišljeno: od premium tehničnih elementov do ponudbe bolj zdravih napitkov in raznolike 0.0 izkušnje, ki dokazuje, da glasba ne potrebuje dodatkov.

Senka Umek je večer povzela takole: "Navdušena sem. Vsakič znova me prevzame energija in kako hitro raste skupnost ljudi, ki razumejo, da za dober žur ne potrebujemo alkohola. V Sloveniji to ni lahka pot, a zame je velik izziv, v katerem neizmerno uživam. Najbolj pa sem hvaležna vsakemu posamezniku, ki mu uspemo polepšati žurersko izkušnjo in ki podpira takšne projekte."

umek trezna zabava senka umek elakto
