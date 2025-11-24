Trezna zabava z Umekom: V redu je biti trezen

Obiskovalci so plesali brez zavor, brez distrakcij, brez pritiska – samo z zavestjo, ritmom in medsebojno povezanostjo. Družili so se trezno, plesali popolnoma svobodno, vsak detajl dogodka pa je bil zasnovan premišljeno: od premium tehničnih elementov do ponudbe bolj zdravih napitkov in raznolike 0.0 izkušnje, ki dokazuje, da glasba ne potrebuje dodatkov.
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
- FOTO: Matic Kremžar
Senka Umek je večer povzela takole: "Navdušena sem. Vsakič znova me prevzame energija in kako hitro raste skupnost ljudi, ki razumejo, da za dober žur ne potrebujemo alkohola. V Sloveniji to ni lahka pot, a zame je velik izziv, v katerem neizmerno uživam. Najbolj pa sem hvaležna vsakemu posamezniku, ki mu uspemo polepšati žurersko izkušnjo in ki podpira takšne projekte."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.