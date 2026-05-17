Tri države na Evroviziji ostale brez točk občinstva

Trem državam v finalu 70. jubilejne Evrovizije občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. Kot je prvi poročal grški City Times, se je to zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi 'evrovizijsko prekletstvo', ki so ga napovedovali za Nemčijo.

Sam Battle je tekmovanje zaključil na zadnjem mestu. FOTO: Profimedia

Britanski predstavnik Sam Battle, znan pod umetniškim imenom Look Mum No Computer, je nastopil s pesmijo Eins, Zwei, Drei, a mu ni uspelo osvojiti nobenih točk televizijskega glasovanja občinstva, tekmovanje pa je zaključil na zadnjem mestu. V zadnjih letih je Velika Britanija na tekmovanju za pesem Evrovizije na splošno dosegala slabe rezultate, izjema je le Sam Ryder, ki je leta 2022 s pesmijo Space Man končal blizu vrha lestvice.

