Tri države na Evroviziji ostale brez točk občinstva

Trem državam v finalu 70. jubilejne Evrovizije občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. Kot je prvi poročal grški City Times, se je to zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi 'evrovizijsko prekletstvo', ki so ga napovedovali za Nemčijo.
Britanski predstavnik Sam Battle, znan pod umetniškim imenom Look Mum No Computer, je nastopil s pesmijo Eins, Zwei, Drei, a mu ni uspelo osvojiti nobenih točk televizijskega glasovanja občinstva, tekmovanje pa je zaključil na zadnjem mestu. V zadnjih letih je Velika Britanija na tekmovanju za pesem Evrovizije na splošno dosegala slabe rezultate, izjema je le Sam Ryder, ki je leta 2022 s pesmijo Space Man končal blizu vrha lestvice.
Brez ene same točke občinstva je ostala tudi Nemčija, ki jo je zastopala Sarah Engels s pesmijo Fire. Nemka, ki je sicer v polfinalu prepričala producente in si tako prislužila priložnost, da ji mesto v finalu določijo organizatorji, je pristala na 23. mestu. Belgija, ki jo je predstavljala Essyla s pesmijo Dancing on the Ice, je tretja, ki ni prepričala občinstva, a se na koncu odrezala bolje od Britanca in Nemke in tekmovanje zaključila na 21. mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.