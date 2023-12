Tri generacije Kreslin na enem odru: oče Milan, sin Vlado in vnukinja Ajdina

Seveda je bilo tudi letošnje tridnevno tradicionalno Kreslinovanje v Cankarjevem domu že dolgo vnaprej razprodano, tokrat pa se dogaja med 6. in 8. decembrom. Če velja, da je prvi večer morda še nekoliko tipajoč in morda pri kom na odru izzove nekoliko več treme, je drugi dan že vse zelo dobro utečeno, čeprav je to nekaj, kar, roko na srce, pri Kreslinu in njegovih, krepko pomlajenih, Malih bogovih , nikoli niti ni bilo vprašanje ali kakršna koli dilema.

70-letni Kreslin je samo nekdaj dni po svoji okrogli obletnici doživel globok poklon svojih kolegov, ki so mu čestitali na dogodku Izštekanih 10, kjer se je ducat izvajalcev predstavilo z interpretacijami njegovih pesmi, ko so najbolj navdušili Dan D , raperja Skova in Leopold I. , odlični Tomaž Hostnik, Hauptman , Marina Martensson , ter seveda Batista Cadillac s priredbami Martina Krpana in še kdo.

Letošnji program je zastavljen povsem in predvsem kronološko, saj se je Vlado sprehodil skozi celotno svojo kariero, koncerte pa poimenoval Generacija 1953. Kakih četrt na 20. uro je na oder pred razprodanim avditorijem Kreslin prišel in najprej sedel za bobne. Ko smo zaslišali ritem, je potem tudi s petjem nekaj verzov pesmi Honky Tonk Women , potrdil, da vsi mislimo pravo skladbo Stonesov . Koncert je tako pričel simbolično, saj je s sedemnajstimi, leta 1970 kariero pričel kot bobnar v svoji prvi skupini Apollo.

Po uspešni uverturi je takoj poprijel za kitaro in zapel prvo pesem Generacija, na odru pa so se mu pridružili Mali bogovi, zasedba, ki jo je zadnja leta krepko pomladil in so zares uigrana sedmerica oz. osmerica. Sledila sta dve skladbi njegove zgodnje zasedbe Horizont, in sicer eden zgodnješih hitov, kvartopirska Te igre bo konec ter razigrana jazzy umetnina 500 Wattov, ki sicer sega v leto 1978 in je stara nič manj kot 45 let. S pesmijo Dan neskončnih sanj je Vlado zmagal na Slovenski popevki leta 1980, s tokratno izvedbo pa dal lepo vedeti, zakaj velja ta nežna pesem za eno izmed ljubših pri številnih oboževalcih njegovega bogatega opusa.

Spet doma je ena tistih pesmi, ki sta jo napisala s pokojnim Janezom Zmazkom Žanom in dobro stoji ob bok Tisti črni kitari, ki je bila naslednja, Vlado pa jo je več kot tridesetimi leti ustvaril z Mirom Tomassinijem. Seveda je Kreslin zaigral na originalno "tisto črno kitaro", ki jo je njegov oče Milan "kupil za prvo plačo" pred sedmimi deseletji in pol. S Kreslinom je zapelo tudi občinstvo, čeprav so povečini, a še to zelo potihem, pela bolj ženska grla, moški pa so tokrat povsem zatajili.