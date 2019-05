Tri glasbene nagrade za skupino Siddharta

V Ljubljani so peto leto zapored podelili glasbene nagrade zlata piščal. Skladba leta 2018 je postala Medrevesa Siddharte, ki je postala tudi izvajalec leta, hkrati pa si je za album Nomadi prislužila naziv album leta. Novinca leta 2018 sta po mnenju akademije Zala Kralj & Gašper Šantl, tokratno nagrado za življenjsko delo pa je prejel legendarni Janez Bončina Benč.

Glasbene nagrade zlata piščal so edine slovenske glasbene nagrade in prava referenca, kar najbolj dokazuje zanimanje in izkazano spoštovanje glasbenikov ob prejemu nagrade ali nominaciji. ''Vedno znova vidimo, kako pomembno je, da glasbeni ceh reflektira samega sebe, poda oceno, nagrado pohvalo. Bistvenega pomena je, da imajo glasbeniki tudi v Sloveniji svoje glasbene nagrade, katere so sprejeli in s katerimi se lahko identificirajo,'' poudarjajo v društvu Zlata piščal.

Skupina Siddharta je dobila zlato piščal za pesem in album leta. FOTO: Organizator

Nagrade zlata piščal vsako leto izbira in podeljuje akademija, v katero so letos povabili 91 članov z različnih področij, povezanih z glasbo - od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov, intelektualcev s področja kulture. Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2018, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado.

Novinca leta 2018 sta postala Zala Kralj & Gašper Šantl. FOTO: Organizator

Zlate piščali so še vedno edine nagrade s področja urbane glasbene scene, s čimer je zapolnjena vrzel, ki bi jo drugače občutil glasbeni ceh: ''Domača glasbena scena se razvija. Vsako leto opažamo veliko dobre, kakovostne produkcije, novih izvajalcev, a žal primanjkuje medijev in kanalov, kjer bi bili deležni pozornosti, kot jim pritiče. Še dobro, da obstajajo družbeni mediji. Zlata piščal poskuša vrzel delno zapolniti, saj si vsi skupaj želimo močne, dobre, kakovostne glasbene scene in dovolj priložnosti, da glasba najde svojo pot med poslušalce in obiskovalce koncertov,'' poudarjajo v društvu Zlata piščal. In zakaj ravno zlate piščali:''Nagrada je dobila ime po piščali, najdeni leta 1995 v jamskem paleolitskem najdišču Divje babe, ki datira v čas cca. 60.000 let pred našim štetjem. To je izjemen dokaz, da umetniško izražanje sega daleč v pradavnino, da je glasba verjetno najstarejša oblika umetniškega izražanja in da je prvi znani glasbeni izvajalec živel prav na področju naše države,'' še dodajajo v društvu Zlata piščal.

Zlate piščali za leto 2018 so prejeli: Zlata piščal – skladba leta 2018: SIDDHARTA - MEDREVESA

(Nominiranci: Koala Voice - Ker tu je vse tako lepo, Dan D - Boli me K, Siddharta - A.M.L.P., Fed Horses – Sinner, MRFY - Umru zate; OPOMBA: Več nominirancev je prejelo isto število glasov.) Zlata piščal – izvajalec leta 2018: SIDDHARTA

(Nominiranci: MRFY, Koala Voice, Hamo & Tribute2Love, Zala Kralj in Gašper Šantl) Zlata piščal – album leta 2018: NOMADI - SIDDHARTA

(Nominiranci: MRFY – Story, Dan D - Milo za drago, Koala Voice - Woo Horsie, Laibach - The Sound Of Music)



Zlata piščal – novinec leta 2018: ZALA KRALJ & GAŠPER ŠANTL

(Nominiranci: Leonart, Fed Horses, Lumberjack, Haiku Garden)



Zlata piščal – življenjsko delo:JANEZ BONČINA BENČ

Nagrado za življenjsko delo je prejel legendarni Janez Bončina Benč. FOTO: Organizator