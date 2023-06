Tri ure 15x2 izštekanih 30

Legendarna radijska oddaja Izštekani z Juretom Longyko na čelu letos obeležuje 30. obletnico, zato je na velikem koncertu v Križankah nastopilo 15 glasbenih izvajalcev z nekaj posebnimi gosti, vsak pa je zapel po dve pesmi, eno svojo in eno iz zakladnice domače glasbe. Obiskovalci v nabito polnih Križankah so uživali v skoraj triurni glasbeni poslastici.

"Dobrodošli na velekoncertu Izštekani 30, s katerim obeležujemo 30 let izštekavanja, kjer se rojevajo neskončne ure čudovite muzike na nov, nepredvidljiv, izštekan način ..." je zbrani avditorij v Križankah pozdravil gostitelj večera Jure Longyka.

icon-expand Jure Longyka, boter glasbenega spektakla Izštekani 30, ki je bil skoraj triurna glasbena poslastica za vse vrste glasbenih okusov FOTO: Miro Majcen

"Hišna" zasedba večera je bila 15-članska Smrdel Brothers Collective, ki se je zbrala posebej za to priložnost. Vodil jo je basist Peter Smrdel, za nekatere aranžmaje je poskrbel skladatelj Leon Firšt, sicer pa smo v njej lahko slišali tudi Mateta Brodarja na kitari in Denisa Beganovića Kikija na pozavni. Koncept večera je bil tako "15x2", petnajst izvajalcev, od katerih je vsak izvedel eno svojo pesem in eno poznano vižo iz več kot pol stoletja izvirne domače glasbene zapuščine.

"Glasbeniki v Izštekanih presegajo sami sebe. Biti zraven pri nastajanju mejnikov v slovenski popularni glasbi, na nek način temu botrovati je velik privilegij. In ena najlepših stvari, ki so se mi zgodile v življenju," o Izštekanih meni avtor oddaje Jure Longyka.

Nekaj minut čez 21. uro je na oder stopil prvi nastopajoči, Tomi Meglič, ki je brez Siddharte zapel pesem Ring in primerno ogrel oder za sledeče glasbene kolege in kolegice. Ena izmed njih, Urša Mihevc iz zasedbe Fed Horses, je nato zapela Jaz in nebo ter vsem dobro poznano balado Dež, ki so jo v originalu izvajali Demolition Group skupaj s Heleno Blagne, čeprav je veliko ljudi slednje dejstvo spoznalo šele ob izpisu imena zasedba na zaslonu v ozadju.

icon-expand Saša Vipotnik (AKA Neomi) je najbolj navdušila z neskončno poetično Daleč je za naju pomlad Adija Smolarja. FOTO: Miro Majcen

Boris Kokalj iz zasedbe Kokosy je na oder vnesel lahkotnost generacije Z in zapel njihov hit Planeti se vrtijo, za povrh pa še Sentiš primorskih zafrkantov Zmelkoow. Jure Lesar, ki smo ga pred poldrugim desetletjem spoznali kot frontmana portoroških indie rockerjev Eskobars, je v zadnjih letih na samostojni poti, saj je zapel Dej povej ter kultno pesem Stonesi spoznajo moje stare starše, ki jo je na legendarnem albumu Cocktail leta 1974 objavil pred dobrim letom preminuli glasbeno-performerski unikat Marko Brecelj. Saša Vipotnik, prvi glas zasedbe AKA Neomi, je izvedla skladbo Grow Old, nato pa s svojim prijetno soulovsko mehkim glasom izvedla neminljivo in neskončno poetično Daleč je za naju pomlad Adija Smolarja, ki mu je pridala povsem samosvojo senzibilnost, kar je bil verjetno tudi prvi resnejši vrhunec večera.

icon-expand Domoljubna himna Oj, Triglav moj dom je na odru spet združila Silence, Laibach, Tomija iz Siddharte in Severo Gjurin. FOTO: Miro Majcen

Alex Raztresen, bolje poznan kot prvi glas Jardier, je ponudil svojega mornarja v pesmi Sailor, nato pa tako prepričljivo stopil v čevlje Tokca iz Dan D, da se je na trenutke zazdelo, kot bi ga v pesmi Ne naredi mi tega dobesedno ponotranjil, ker je dejansko zvenel zelo blizu originalu. Seveda ni šlo brez Slona in Sadeža, ki sta priložnosti primerno spesnila rap 30 let, ki sta ga združila s pesmijo 30 let, kot jo je nekoč izvajal Oto Pestner, 45 let staro pesem pa je napisal nedavno preminuli Dušan Porenta. Mojstra rimane besede sta nato izvedla še pesem Fotr, mladoletne simbolično poslala spat, na odru pa se jima je z lastnimi avtorskimi kiticami pridružila še Žena (Neža Mihelič), ena perspektivnejših raperk mlajše generacije.

icon-expand Hamo in Tone Kregar sta skupaj zagodla Zbudi me za 1. maj. FOTO: Miro Majcen

V podobnem slogu ji je sledil Vazz, ki je ponudil svojo družbeno in kapitalistično kritiko v hiphoperski pesmi Pablo ter nato čutno zapel Namesto koga roža cveti, kar je vidno ganilo celo samega Vlada Kreslina, ki mu jo je ob koncu prišel pomagat zapet na odru. Vlado je postregel s priredbo Mladih levov, pesmijo Mila mala, ki so jo izdali daljnega leta 1969, nato pa še eno svojih zadnjih rock poskočnic Skači Marko, s katero je dodobra razvnel navdušeno občinstvo v Križankah. Severa in Gal Gjurin sta zapela Lahko noč skrbi, nato pa še (skoraj nekoliko mučno) predelavo Tih deževen dan 1x Banda, s katero so nas predstavljali na Evroviziji prav tako pred 30 leti. Po novem kratkolasi Gregor Strasbergar iz zasedbe Mrfy je v podobni opravi kot Laibach v Severni Koreji zapel Ti si moja roža, pesem, ki jo je nekoč pela Anja Rupel v zasedbi Videosex, nato pa dejal, da "bo kar nehu pesmi pisat, da je čas za country in izštekane", s čimer je napovedal pesem Tobogan, tokrat v zanimivi country izvedbi z banjom vred. "I love country music!" je ob koncu nastopa zavpil Štras, ali bo v podobni maniri tudi njihov novi album, pa bomo videli kmalu.

icon-expand Sokoli v postavi Lovšin, Kukec in Bekčič, so se na odru ponovno združili po 30 letih. FOTO: Miro Majcen

Ker tokrat, kdo bi vedel zakaj, na koncertu ni bilo Magnifica, prav tako ne Zorana Predina, je na oder uletel "trnovski ninja" Klemen Klemen, ki je zarapal Pešutovo Halo gospodična in malce pomešal besedilo, kar mu seveda ni nihče zameril. Še sploh pa ne, ko je pesem z refrenom "Magnifico je peder" prelil v svoj največji hit Keš pičke, za drugo pesem pa izbral Ljubezen, ki mu jo je pomagala zapeti Urša Mihevc iz že omenjenih Fed Horses. Bourt Marolt Dodi iz zasedbe Niet je na oder pritekel in začel s poetično Februar, nato pa v spomin tragično preminulemu Matjažu Aliču Ramonu zapel Pobegli vlak, ki jo je v originalu izvajala Zablujena generacija, za povrh pa se mu je pridružil še Primož Alič, frontman Zablujencev, kar je izpadlo kot lep poklon pokojnemu kitaristu.

icon-expand Skupinska fotografija vseh nastopajočih v Križankah, ki so poskrbeli za neverjeten glasbeni dogodek. FOTO: Miro Majcen

Sledil je še eden od vrhuncev, ko je oder zavzel duo Silence in sta Benko ter Hladnik izvedla svojo minimalistično mojstrovino I'm a Memory, sledila pa je še "ena alpinistična", kakor je Benko napovedal domoljubno Oj Triglav, moj dom, s katero so pred meseci že navdušili občinstvo v Planici. Kajpak so se na odru pridružili še Milan Fras, prvi glas Laibacha, Tomi Meglič in Severa, ponovno pa so ustvarili podobno magijo, kot se je zgodila v dolini pod Poncami. Meglič je ostal še za eno pesem, ki nam jo je dolgoval, in sicer jo je napovedal z besedami: "Križanke, edinstvena emergija, hvala, zdaj gremo pa v gozdove med volkove," kot je napovedal skladbo Vukovi zasedbe Koala Voice, tokrat v simfonični izvedbi z godalnim kvartetom.

Kot zadnji v uradnem delu je na oder prišel Matevž Šalehar Hamo, ki je zapel Prva vrsta ter Mi2-jevsko Zbudi me za 1. maj, ki mu jo je prišel pomagat zapet sam Tone Kregar, pevec originala. Ko se je vse že zdelo skoraj popolno, pa je sledilo še presenečenje večera. Po 30 letih so se namreč združili legendarni Sokoli, tokrat kot trio – Peter Lovšin, Zvone Kukec in Ivan Bekčič, ki so se pri Longyki prvič izštekali leta 1993. "Na zdravje, Jure ... Jure ... Jure! Hvalaaaa! Čudovita publika, čudovit dogodek, uživali smo, uživajmo še naprej, dokler se da," je občinstvo spodbujal, se zahvaljeval in uvod v pesem Sodn dan naredil skoraj 68-letni Pero. Neverjetno živahno razpoloženi frontman Pankrtov je ob boku kitarskih kolegov poskrbel za primerno češnjo na vrhu 30-letne torte Izštekanih, za katere je Longyka izjavil, da so "ena najlepših stvari, ki so se mu zgodile v življenju". Skoraj triurno rajanje je zaključila poskočna rock himna Sokolov Moja mama je strela. Jure, čestitke in na novih 30 let!