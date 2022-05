Triiiple in Neisha združila moči v pesmi Angela

Pesem pripoveduje o Triiiplovi resnični življenjski zgodbi, usoda je tako hotela, da je postal očka samohranilec, njegova sinova pa sta, kot pravi, njegova največja angela. V pesmi prizna, da je ''brez zveze govorit zdaj, kaj vse se je zgodilo, zdaj je končno mimo, zdaj je čas, da zaživimo'', obenem pa pove, da je bila pot do sedanje sreče dolga in naporna.

V pripadajočem videospotu spremljamo vsakodnevne prizore iz Triiiplovega družinskega življenja, raper je prevzel vlogo očeta in mame, pri vsem, kar počne za sinova, pa mu ni nič težko. ''Za vaju živim, za vaju se borim, ni časa za jok, z vama sem srečen ne glede na grde spomine in bolečine, ko enkrat boš odrasel, vse to razumel boš, sine. Tako kot v pravljici vse dobro se konča, mi trije živimo v pravljici in to je zgodba ta,'' je popolnoma odkrit Triiiple.

Pesem Angela je že drugo sodelovanje z vsestransko glasbenico Neisho, na albumu Pripravljen na vse je mogoče najti tudi single Slika, pri tej pesmi je sodeloval karizmatični štajerski raper Emkej.

Pesem Angela je že šesta po vrsti iz pravkar objavljenega četrtega studijskega albuma. Doslej so izšli singli Vzem' si to (Triiiple x La Bagra), Kuća časti (Triiiple x Tadi Tada), Slika ( Triiiple x Emkej x Neisha) in pa C*** x Beksuz. Album je produciral Grega Stopar v studiu Kamnik.

Raperjevi začetki segajo že v daljno leto 2003, ko je kot 13-letnik ustanovil prvo najmlajšo hip hop skupino FIRE (Triiiple, LiL-Scratch in MajorBeck), kmalu so začeli nastopati po Sloveniji. Leta 2005 je Triiiple pri rosnih 15 letih podpisal pogodbo za založbo Menart Records in izdal prvenec z naslovom Vsaka pade, na kateri so pesmi (Harem, Do vrha, XXX pevke in druge); Sledili so nastopi, razna sodelovanja s takrat že uveljavljenimi glasbenimi izvajalci (Nina iz skupine Tabu, Zlatko, Klemen Klemen in Target iz Tram 11). Sledilo je ogromno demo posnetkov, dokler ni leta 2010 izdal drugega albuma z naslovom Prerod 010, na katerem je tudi pesem Poštiman dan, pri kateri je sodeloval Klemen Klemen, in pesem Za rap.

Leta 2013 skupaj z MajorBeckom ustanovil neprofitno društvo in hip hop skupino 3320, kjer sodelujejo razni DJ-i, producenti, bitmakerji in MC-ji. Istega leta so izdali album z naslovom 3320-AllBoom (Sanje, Z njo …). Sledila je turneja po Sloveniji. Po dolgih letih se letos vrača na sceno s svojim tretjim albumom, ki nosi ime Trojni. Na albumu bodo kot gostje sodelovali tudi U-kan, Zlatko, MajorBeck, San, Klemen Klemen, Scratch, Nemir-Tadija, Mrigo, Drill, Ziebane in Kremi. Album je produciral Mentaly ill. Triiiple ob tem pravi: ''Na albumu boste slišali takšne in drugačne zgodbe iz velenjskih ulic, nekatere resnične, druge šaljive, tretje … Pustite se presenetiti.''