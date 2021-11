Trikratna vrnitev v predpreteklo desetletje in Tim Tekavec, ki postaja prihodnost slovenskega popa

Zakaj vas bo nova domača uspešnica Plameni pregrela?

TIM TEKAVEC – Plameni

Naj se s postavitvijo žanrskih gabaritov okrog Tekavčevih Plamenov še tako trudimo, nas bodo ti najprej prepričali, da je slovenski pop našel nov, vražje zanimiv odvod. Trap’n’B ali, širše, soul pop je območje, ki ga navdušeno zaseda nadarjeni Tim Tekavec, še do včeraj gimnazijec. Glas ima odličen, Tim poje in rapa, melodijska in narativna geneza, ki je razvidna ob primerjavah vseh štirih njegovih do zdaj predstavljenih singlov pa zagotavlja, da se bo ljubljanski avtor in pevec vsak čas predal še drznejši in kompleksnejši izraznosti. Avtorjev dober okus nakazuje že nenavadna oblika, pa tudi hrabra izvedba tega komada. Iskre za karierni vžig so že zdaj plameni – kaj šele sledi?

Ocena: 5

ALT-J – Get Better

Prepričanje, da se bo zasedba Alt-J iz Leedsa v Angliji vsak čas vrnila k slogu, s katerim se je proslavila, še vedno tli. Folktronica se je reklo gibanju, ki je pred desetletjem zelo domiselno skupaj zlilo preproste folk ali folk pop harmonske vzorce ter precej drznejšo elektronsko zvočnost. Alt-J so bili v jati tovrstnih zasedb morda najuspešnejši. To še vedno nazorno predstavi in potrjuje njihov prvenec An Awesome Wave, izšel leta 2012. Februarja bodo Alt-J ponudili četrti album, prvi po petih letih, a je song Get Better, ki ga najavlja, prej razočaranje kot kaj drugega. Tako kot njegov septembrski predhodnik, komad U&Me, je tudi ta zgrajen na linearni jokavosti, besedilo pa je klasičen hipsterski "skoraj kr neki". Večkratna omemba znane likovne galerije Serpentine, ki jo najdemo sredi Hyde Parka v Londonu, napeljuje na predanost zasedbe Alt-J vsakovrstnemu artizmu. A kaj, ko ostaja napev umetniško sramežljiv. In to hudo predolgih šest minut. Ocena: 2,5 CRAIG DAVID ft. MNEK – Who You Are

Craig David je v zadnjem desetletju in pol, ko mu ni šlo prav dobro, doma v Angliji veljal za malce prismuknjenega. Razlog za to je bil karikiran lik, ki ga je v priljubljenem televizijskem šovu s skeči Bo’Selecta! iz pevčeve pojave in njegovih vselej vzornih medijskih predstavitev razvil komik Leigh Francis. V času, ko David ni zmogel iztisniti nobene uspešnice, je Francisova komedijantska zlobica na otoku nasmejala in o izmišljeni resnici prepričala milijone. Francis se je v luči gibanja Black Lives Matter opravičil Davidu in drugim temnopoltim zvezdnikom, iz katerih se je norčeval. Obenem pa je Davidov zanimiv glas vse bolj začel zanimati mlajši rod pop producentov. Zdaj je sreča spet na strani Southamptončana. Od leta 2016, to je od izida Sigalinega singla Ain’t Giving Up, v katerem poje, njegova glasbena kariera spet cveti. Dosledna skrb za lepo izpeljano melodijo aktualnemu hitu Craig Davida nekolikanj jemlje prodornost. Še vedno pa mu prikupen 2step ali zmehčana drum’n’bass ritmika zagotavlja kvaliteten in stalni pospešek. Solidno. Ocena: 3,5 SWEDISH HOUSE MAFIA & WEEKND – Moth To A Flame

