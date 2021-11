Trio KPK martinovo obeležil s pesmijo o naši domovini

Slovenci smo znani kot pridelovalci vrhunskih vin in ljubitelji te žlahtne kapljice. Domen Kumer, Jani Pavec in Boštjan Konečnik so prepričani, da Slovence druži radost do dobre jedače in pijače ter seveda glasbe. Pesem je sicer v osnovi namenjena zabavi, a vendar sporoča tudi, naj ne pozabimo, v kako lepi deželi živimo, kaj vse so nam zapustili naši predhodniki, da moramo biti na to ponosni in bomo znali ohraniti dano tudi za naše zanamce.

Trio KPK (Kumer–Pavec–Konečnik), kot so se fantje hudomušno poimenovali, upa, da bo pesem hit vseh zabav in veselic, za katere verjamemo, da bodo kmalu znova na njihovem urniku.

Besedilo in melodijo za pesem je napisal Boštjan Konečnik, aranžma je ustvaril Domen Kumer, videospot pa je seveda nastal pod strogo režijsko palico Janija Pavca, ki se s to skladbo tudi prvič v svoji karieri pojavi kot solist.

Videospot so posneli v Marezigah s Šavrinkami v vinogradu Bržan in na vinskem posestvu Rodica v Truškah. Vsem se zahvaljujejo za gostoljubnost in pripravljenost za sodelovanje.

"Zadnje prepovedi druženja so nam malo prekrižale načrte o martinovanju in predstavitvi pesmi Moja Slovenija. A morda bo ravno to vplivalo, da bo pesem imela še globlji pomen. Držimo se ukrepov in bodimo strpni, da jo bomo čim prej lahko v živo zapeli in se ob njej poveselili," se v en glas strinjajo Kumer, Pavec in Konečnik (KPK).