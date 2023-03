Trio Vivere: Naše življenje je edinstveno in lepo

Trije izjemni vokalisti, Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik so s skladbo Oprosti ustvarili glasbeno spremljavo za trenutke, ko je za ljubezen potrebno stopiti korak nazaj, da lahko srečno zakorakamo v skupno prihodnost. O skladbi, ki sta jo ustvarila Urša in Matjaž Vlašič, so člani Tria Vivere povedali: "Na začetku, ko skladba nastaja, je najpomembneje, da nas tekst nagovori, izhaja iz naše sredine, iz dogodkov, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Naše življenje je tako edinstveno in lepo, da je škoda izgubljati trenutke s tem, ko ne znamo odpustiti, poiskati smisla v jutru, ki je lepše v dvoje in v družbi ljubljene osebe."