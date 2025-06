Trio Vivere: Uresničile so se nam sanje

Trio Vivere je znova dokazal, da glasba povezuje, navdihuje in pušča nepozabne sledi – tokrat v objemu narave, ob sončnem zahodu in pod zvezdnatim nebom v Sevnici. Trojica je v družbi glasbenih gostij polepšala večer zbranim, posebno pozornost pa je požela tudi premiera njihove nove pesmi z naslovom Zate sem tu.

OGLAS

Na odru sta poleg Tria Vivere – Aljaža Farasina, Matjaža Robavsa in Roka Ferenčaka – večer popestrili tudi dve posebni gostji. Prva je bila uveljavljena pevka in priljubljena Posavka Nuša Derenda, ki je s svojo energijo ogrela občinstvo in ponovno dokazala, zakaj velja za eno največjih slovenskih glasbenih imen. Druga gostja je bila mlada in obetavna sopranistka Veronika Strnad, ki je s svojo nežno prezenco in čutnim glasom očarala prav vse generacije v občinstvu. Vsaka izmed gostij je izvedla svojo solo točko, nato pa se pridružila članom Tria Vivere, s katerimi so skupaj zapeli.

"Rajske melodije v rajskem parku so za nami, občutki so odlični, publika pa srečna in zadovoljna. Za nami je res čustven večer, z nami pa sta bili dve krasni gostji. Vsaka je odpela eno pesem sama in en duet. Jaz sem z mlajšo pevko zapel, kar me zelo veseli. Je odlična vokalistka in krasna deklica z našega posavskega prostora," je o gostjah, ki sta je jim na odru pridružili povedal Ferenčak. Posebno pozornost je požela tudi premiera nove pesmi Tria Vivere z naslovom Zate sem tu, ki je bila občinstvu predstavljena prvič. Pesem, polna topline, nežnosti in hvaležnosti, je že ob prvi izvedbi naletela na izjemno pozitiven odziv publike. Aplavz ni pojenjal, zato so jo pevci na koncu večera izvedli še enkrat – tokrat skupaj s stoječo publiko, ki je s srcem sledila vsakemu tonu.