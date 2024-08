Trio Vivere z Gregorjem Ravnikom in Nina Pušlar poskrbeli za čaroben večer

Za obiskovalci četrtkovega koncerta je pravljični glasbeni večer, ki pa se skoraj ne bi zgodil, če ne bi situacije rešil Gregor Ravnik . Lanski zmagovalec je na odru namreč nastopil namesto poškodovanega Roka Ferenčaka in tako dopolnil harmonije Tria Vivere .

Je takšna menjava mogoča kot pri nogometnem klubu? "Težko, da bi v ekipo tria vskočil nov igralec, saj moraš poznati repertoar, pesmi. S fanti smo veliko let prepevali skupaj, zato sam poznam vse pesmi, nove pa se zelo hitro naučim. Težje je kot pri nogometu, tu bi bilo treba več vaje," je v smehu razložil pevec. "Fizično morda Rok res ni bil prisoten, a verjamem, da je cel koncert mislil na naju, midva pa nanj. Komaj čakava, da se vrne," sta svojemu poškodovanemu kolegu iz tria sporočila Aljaž Farasin in Matjaž Robavs .

Kot posebna gostja je ta večer nastopila tudi Nina Pušlar, ki jo s fanti veže prav posebno prijateljstvo. "Med nami se je prepletlo prijateljstvo v pravem pomenu besede, tako glasbeno kot izven odrov. To je zelo lepo in verjamem, da bomo še dolga leta povezani. Upam, da bomo skupaj odpeli še kakšno pesem ali kaj posneli v studiu," je povedala pevka in z nekoliko skrivnostnim nasmehom namignila na kakšen duet. "Mi ves čas o tem malo razmišljamo. Vedno tudi rečem, da ko se rodi tako lepo prijateljstvo, taka prava kemija, sigurno ne ostane samo pri enem duetu," je dodala.