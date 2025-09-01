Svetli način
Trip to Las Vegas Show obljublja nepozaben večer

Ljubljana, 01. 09. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 3 urami

Avtor
K.Z.
V Poletnem gledališču Križank se bo 1. septembra odvil večer posvečen nesmrtnim legendam ameriške popularne glasbe. Dogodek Trip to Las Vegas bo poskrbel za nostalgično glasbeno zabavo, ki bo občinstvu približala glasbo, ki je postavila temelje za ustvarjanje še danes.

Na odru bodo zazveneli hiti Elvisa Presleyja, Franka Sinatre, Raya Charlesa, Louisa Armstronga, Deana Martina in še mnogo drugih v interpretaciji pevcev Uroša Perića, Ota Pestnerja in Omarja Naberja. Ker pa vsak show potrebuje voditelja, bo za te vajeti poprijela talentirana Tina Gorenjak, ki bo občinstvo po poti ameriške kulture popeljala skozi Las Vegas.

Uros Peric Trip to Las Vegas Show obljublja nepozaben večer.
Uros Peric Trip to Las Vegas Show obljublja nepozaben večer. FOTO: Organizator

Kot obljublja organizator, bodo obiskovalci domov odšli prevzeti, žvižgajoč zimzelene melodije, fantje bodo razmišljali o praktičnih nasvetih, ki šibijo kolena brhkim dekletom - dekleta pa o moških strategijah osvajanja, komu dati svoje srce in komu se iz srca le nasmejati ob prikupnem poizkusu. Ekipa showa Trip to Las Vegas bo zagotovo pričarala občutke, ki bodo trajali, tudi ko bo showa že zdavnaj konec. 

Trip to Las Vegas dogodek križanke
