Trip to Las Vegas Show obljublja nepozaben večer

Na odru bodo zazveneli hiti Elvisa Presleyja, Franka Sinatre, Raya Charlesa, Louisa Armstronga, Deana Martina in še mnogo drugih v interpretaciji pevcev Uroša Perića, Ota Pestnerja in Omarja Naberja. Ker pa vsak show potrebuje voditelja, bo za te vajeti poprijela talentirana Tina Gorenjak, ki bo občinstvo po poti ameriške kulture popeljala skozi Las Vegas.
Kot obljublja organizator, bodo obiskovalci domov odšli prevzeti, žvižgajoč zimzelene melodije, fantje bodo razmišljali o praktičnih nasvetih, ki šibijo kolena brhkim dekletom - dekleta pa o moških strategijah osvajanja, komu dati svoje srce in komu se iz srca le nasmejati ob prikupnem poizkusu. Ekipa showa Trip to Las Vegas bo zagotovo pričarala občutke, ki bodo trajali, tudi ko bo showa že zdavnaj konec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.