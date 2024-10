Triumfalna obljuba Parvani Violet

OGLAS

PARVANI VIOLET - Obljuba

To morate videti in slišati. Parvani Violet, še čisto malo pa muza vseh vaših ekscentričnih sosedov, zdaj osvaja z Obljubo. Song je krasen. Karte so novemu domačemu contemporary-pop super hitu zelo naklonjene. Parvani Violet ga zapoje odlično. Pripadajoči spot je ultimativni pagat; za vse tiste, ki imate resen namen podučiti se o tarotu šele v prihodnje. Členjena tekstura, pa najsi izpostavim izzivalno (skoraj) rap kadneco, veličastno valovito izvedene refrene, violinski utrinek ali pa ostre in zato še toliko bolj dramatične reze med vso to oblikovno bogatijo, komadu Obljuba namenjajo mesto med peščico najboljših pop izstrelkov leta. Triumf, ki se utrne le malokrat. Ocena: 5 FKA TWIGS - Perfect Stranger

Divja FKA Twigs se ne pusti. Za Perfect Stranger, tretji napovedni hitič s prihajajočega tretjega albuma, ki se bo imenoval Eusexua (izdan bo januarja 2025), avtorica pravi, da ta opisuje valove občutij, ko te ponesejo umetnost, seks, povezanost in glasba. Če je komad, močno podvržen house-metriki, za nekoč še bolj radikalno in eksperimentalno pop princesko malenkostno preveč konvencionalen, pa vsaj spremljajoči video pošteno presega vsakršno uranilovko. Klip sta skupaj zrežirala Jordan Hemingway, skrbnik vizualij tega formata za Phoebe Bridgers, in Twigsin kolega, off-roker in fashionista Yves Tumor, ki v spotu na kratko tudi nastopi. FKA Twigs zdaj sme na vsak radio. Ocena: 3 TINASHE - No Broke Boys

V senci izteka poletja je ostal Quantum Baby. To je že sedmi album ameriške pevke in avtorice Tinashe, po mnenju številnih resnično prave, to pomeni realne, trezne, a še vedno zelo vpadljive sodobne soularke. Glasbenica, rojena v tradicionalno kavbojskem Kentuckyju, je komaj lani oddelala kvoto, ki si jo je nakopala s podpisom pogodbe z veliko založbo. No Broke Boys je svež tretji singlični met povzet s Quantum Baby. Pričujoči song je tako po pripovednosti in tudi po strukturi nemara celo bolj zabaven na omenjeni zbirki. Na žalost pa ni zašel med tiste nanizane v prvo, navadno bolj udarno polovico albuma. Ni presenečenje: Tinashe je zdaj boljša kot kadarkoli prej. Ocena: 4 GREENTEA PENG - Tardis

