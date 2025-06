TrojicaFest v Podravje privabil številne obiskovalce

"To je prvi koncert po Križankah v okviru koncertne turneje je ravno v Sveti Trojici in sem vesela, da sem izbrala to destinacijo oziroma sem bila povabljena. Rdeča niti so moje prelepe skladbe, ki se jih je veliko nabralo v vseh letih," nam je povedala peka.

Tradicionalni občinski dogodek v drzni, inovativni in privlačni podobi za vse generacije, je v zadnjih letih postal eden najvidnejših festivalov Podravske regije. Letos se je odvijal 6. leto zapored in v Sveto Trojico v Slov. goricah privabil več kot 20.000 obiskovalcev v štirih dneh festivala.

Drugi dan dogajanja je zbrane ogrevala predskupina Ljubavnici, nato pa je na oder stopila Nika Zorjan.

"To nas glasbenike gor drži. Takšni koncerti so res fantastični, še posebej, ko pride občinstvo, nabito s pozitivno energijo in da ni vse v Ljubljani, da je tudi v Trojici. Upam, da se bo širilo po celi Sloveniji. Čim več festivalov-jaz sem vedno za," pa je za našo televizijo povedala Nika.

Sobotni večer se je pričel s koncertnim vrhuncem in preskupino The Rocktors, ki so ogrevali občinstvo za štajerke punk-rockerje AloStari!, nato pa je sledil eksplozivni nočni set z DJ ESTORA, ki je glavnemu odru vdahnila pravo klubsko energijo. Festival zaključuje Ansambel Saše Avsenika.

Ob glasbenem dogajanju so v Sveti Trojici uživali še s salso na trgu, z vadbo za zdravje in družinskim programom Pomladna jasi.

"Da ne gradimo smo cest in vodovodom, ampak ista sredstva vlagamo tudi v družabno življenje. Družba je postala zelo individualistična in zdi se mi, da ti dogodki povežejo skupnost," pa meni župan občine Sveta Trojica, David Klobasa.